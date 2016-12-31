Прикольные поздравления с Новым годом Петуха 2017: родителям, друзьям, коллегам, близким

Прикольные поздравления с новым годом

Новогодние пожелания с юмором для коллег

Наши поздравления понравятся каждому! Они короткие, с чувством юмора, составлены в форме стиха. Не сомневайтесь, что ознакомившись с поздравлениями Вы найдете для подходящие. Они подойдут для всех: родственников, друзей, детей и коллег. Также Вы сможете найти оригинальный стих и поздравить своих любимых с наступающим Новым Годом. У нас есть и смешные, и трогательны пожелания, короткие и длинные, для родственников и сотрудников. Стихи на любой вкус, для разной аудитории слушателей.Наступающий год - это год Огненного Петуха и в честь этого у нас есть тематические поздравления. Наши стихи вдохновят Вас и подарят море положительных эмоций, заряд позитива и просто прекрасное настроение окружающим людям. Если Вы хотите приветствия от сказочных героев Снегурочки и Деда Мороза для детского сада или школы, то выбирайте у нас. Все поздравления дарят сказку, любовь и радость. Мы желаем Вам, чтоб следующий год принес здоровье, радость и любовь. Пусть все Ваши мечты сбываются! Наши поздравления подарят Вашим мамам и папам, дедушкам и бабушкам, детям, любимым и друзьям тепло и позитив, Ваши праздники станут еще веселее. Всего самого лучшего в Новом Году!С Новым Годом прикольно поздравляю,И от всей души с радостью желаю,Чтоб на Вашей елке,Вместо праздничных зверьков,Красовалось с полдесяткаПол-литровых пузырьков.Чтобы дед Мороз от счастья,Щуря пьяный глаз,Самым вкусным, самым сладкимУгощал шампанским Вас!Желаем в Новый год коллегам по работеСчастливыми на службу приходитьИ каждый раз в веселом настроенииНачальство в кабинете находить.Как много новогодних елокНаряжены по всей стране!Пусть батальон шикарных телокНа Новый год придет к тебе!Пускай исполнит все желанья,Пускай любовью одарит,И всех фантазий сексуальныхПускай мечты осуществит!

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.

Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/165719-news.html