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Прикольные поздравления с Новым годом Петуха 2017: родителям, друзьям, коллегам, близким

На пороге новогодние праздники и все хотят порадовать своих друзей, деток и родственников праздничными новогодними стихами. Мы подготовили оригинальные, без лишних слов стишки.
Прикольные поздравления с Новым годом Петуха 2017: родителям, друзьям, коллегам, близким

Наши поздравления понравятся каждому! Они короткие, с чувством юмора, составлены в форме стиха. Не сомневайтесь, что ознакомившись с поздравлениями Вы найдете для подходящие. Они подойдут для всех: родственников, друзей, детей и коллег. Также Вы сможете найти оригинальный стих и поздравить своих любимых с наступающим Новым Годом. У нас есть и смешные, и трогательны пожелания, короткие и длинные, для родственников и сотрудников. Стихи на любой вкус, для разной аудитории слушателей.

Наступающий год - это год Огненного Петуха и в честь этого у нас есть тематические поздравления. Наши стихи вдохновят Вас и подарят море положительных эмоций, заряд позитива и просто прекрасное настроение окружающим людям. Если Вы хотите приветствия от сказочных героев Снегурочки и Деда Мороза для детского сада или школы, то выбирайте у нас. Все поздравления дарят сказку, любовь и радость. Мы желаем Вам, чтоб следующий год принес здоровье, радость и любовь. Пусть все Ваши мечты сбываются! Наши поздравления подарят Вашим мамам и папам, дедушкам и бабушкам, детям, любимым и друзьям тепло и позитив, Ваши праздники станут еще веселее. Всего самого лучшего в Новом Году!

Прикольные поздравления с новым годом


С Новым Годом прикольно поздравляю,
И от всей души с радостью желаю,
Чтоб на Вашей елке,
Вместо праздничных зверьков,
Красовалось с полдесятка
Пол-литровых пузырьков.
Чтобы дед Мороз от счастья,
Щуря пьяный глаз,
Самым вкусным, самым сладким
Угощал шампанским Вас!

Новогодние пожелания с юмором для коллег


Желаем в Новый год коллегам по работе
Счастливыми на службу приходить
И каждый раз в веселом настроении
Начальство в кабинете находить.
Прикольные поздравления с Новым Годом 2017
Как много новогодних елок
Наряжены по всей стране!
Пусть батальон шикарных телок
На Новый год придет к тебе!
Пускай исполнит все желанья,
Пускай любовью одарит,
И всех фантазий сексуальных
Пускай мечты осуществит!

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