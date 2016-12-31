Прикольные поздравления с Новым годом Петуха 2017: родителям, друзьям, коллегам, близким

На пороге новогодние праздники и все хотят порадовать своих друзей, деток и родственников праздничными новогодними стихами. Мы подготовили оригинальные, без лишних слов стишки.
Наши поздравления понравятся каждому! Они короткие, с чувством юмора, составлены в форме стиха. Не сомневайтесь, что ознакомившись с поздравлениями Вы найдете для подходящие. Они подойдут для всех: родственников, друзей, детей и коллег. Также Вы сможете найти оригинальный стих и поздравить своих любимых с наступающим Новым Годом. У нас есть и смешные, и трогательны пожелания, короткие и длинные, для родственников и сотрудников. Стихи на любой вкус, для разной аудитории слушателей.
Наступающий год - это год Огненного Петуха и в честь этого у нас есть тематические поздравления. Наши стихи вдохновят Вас и подарят море положительных эмоций, заряд позитива и просто прекрасное настроение окружающим людям. Если Вы хотите приветствия от сказочных героев Снегурочки и Деда Мороза для детского сада или школы, то выбирайте у нас. Все поздравления дарят сказку, любовь и радость. Мы желаем Вам, чтоб следующий год принес здоровье, радость и любовь. Пусть все Ваши мечты сбываются! Наши поздравления подарят Вашим мамам и папам, дедушкам и бабушкам, детям, любимым и друзьям тепло и позитив, Ваши праздники станут еще веселее. Всего самого лучшего в Новом Году!
Прикольные поздравления с новым годом
С Новым Годом прикольно поздравляю, И от всей души с радостью желаю, Чтоб на Вашей елке, Вместо праздничных зверьков, Красовалось с полдесятка Пол-литровых пузырьков. Чтобы дед Мороз от счастья, Щуря пьяный глаз, Самым вкусным, самым сладким Угощал шампанским Вас!
Новогодние пожелания с юмором для коллег
Желаем в Новый год коллегам по работе Счастливыми на службу приходить И каждый раз в веселом настроении Начальство в кабинете находить. Прикольные поздравления с Новым Годом 2017 Как много новогодних елок Наряжены по всей стране! Пусть батальон шикарных телок На Новый год придет к тебе! Пускай исполнит все желанья, Пускай любовью одарит, И всех фантазий сексуальных Пускай мечты осуществит!
Что ищут: Поздравления на НОВЫЙ ГОД 2017: Лучшие поздравления | С 2017 годом | СМС | С годом Петуха | Короткие | Коллегам | Партнерам | Клиентам | В прозе | Маме | Папе | Бабушке | Дедушке | Теще | Сестре | Брату | Другу | Подруге | Женщине | Мужчине | Любимому | Любимой | На английском | На немецком | Открытки | Сценарии | Конкурсы | Детские конкурсы | Стишки | Песни переделки | Статусы | Тосты | Стихи | С наступающим | Пожелания | Со Старым Новым Годом | Голосовые поздравления | Всё про 2017 год | Как встречать | Приметы | Гороскоп | Выбираем подарок
Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/165719-news.html
Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии активной ссылки на наш сайт.
При копировании материалов для интернет-изданий – обязательна прямая открытая для поисковых систем гиперссылка. Ссылка должна быть размещена в независимости от полного либо частичного использования материалов. Гиперссылка (для интернет- изданий) – должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала.
Все материалы, содержащиеся на веб-сайте www.gazeta.kg, защищены законом об авторском праве. Фотографии и прочие материалы являются собственностью их авторов и представлены исключительно для некоммерческого использования и ознакомления , если не указано иное. Несанкционированное использование таких материалов может нарушать закон об авторском праве, торговой марке и другие законы.