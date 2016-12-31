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В Нижнем Новгороде обнаружили «незамерзайку» с содержанием метанола выше допустимого значения

Сотрудники «Роспотребнадзора» обнаружили в Нижнем Новгороде незамерзающую жидкость с содержанием метанола, уровень которого практически в 540 раз превышает установленную допустимую норму. Сейчас специалисты работают над принятием мер, чтобы предотвратить распространение находки.

В Нижнем Новгороде обнаружили «незамерзайку» с содержанием метанола выше допустимого значения


Как оказалось, в Нижнем Новгороде была выявлена стеклоомывающая жидкость, в которой содержался метанол. Согласно полученным сведениям, работники «Роспотребнадзора» проверили около сотни точек продаж, включая киоски, аптеки и различные магазины, в рамках принятого постановления о запрете торговли продукции, содержащей спирт. Результаты исследования находки под названием Nord Wind Glass Cleaner-30 показали, что количество метанола превышает установленную норму в 540 раз.
По словам сотрудников ведомства, употребление жидкостей, содержащий метанол, может быть опасно для здоровья жителей, поэтому специалисты принимают меры, чтобы не допустить распространения «незамерзайки». Также работники «Роспотребнадзора» утверждают, что применения подобного вещества вредит даже во время ухода за автомобилями, поэтому данную продукцию можно приобрести лишь в специальных магазинах.


Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/165717-news.html
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