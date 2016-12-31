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Поздравления с Новым Годом 2017 в стихах

Не за горами новый 2017 год – Красного Огненного Петуха. Большая часть человечества считает Новый год самым лучшим праздником! Встреча нового года дарит людям ожидание какого-то чудесного сказочного счастливого события. Новогоднюю ночь именуют волшебной, таинственной, чудесной, особенной и очаровательной.
Поздравления с Новым Годом 2017 в стихах

Некоторые загадывают пожелания, и надеются на их исполнение в будущем году! Мы нетерпеливо дожидаемся боя курантов, устремляем ввысь бокалы с пенным игристым шампанским и, затаив дыхание, ждем, когда же вот-вот через мгновение Новый Год переступит порог, и ворвется в каждый дом полноправным господином.

Видео поздравление с новым годом 2017



Ворвется, обязательно прихватив с собой для каждой семьи теплоту души, гармонию и счастье, здоровье – огромную ценность, дарованную нам высшими силами, успеха с лихвой на весь наступающий год, огромной любви, переполняющей сердце, страсти, обретающей верх над разумом, большой мешок с подарками!

Поздравления с новым годом 2017 для сына, дочери, подруги, мужа, жены, дедушке, бабушке и всех ваших родных и близких


С Новым годом! Цифра семнадцать!
Так и светится в серебре,
Ничего нам не нужно бояться,
С Петухом будет счастье вдвойне!

***

Сказать об этом можно вслух,
Ведь есть тут, чем гордиться,
Прекрасней в мире, чем Петух,
Мы не встречали птицы!

А потому для вас сей год
Пусть необычным станет,
Вам чувство радости вернёт,
Грустить вас не заставит!

***

Поздравления с Новым годом 2017: смешные, прикольные короткие смс в стихах

Что в мире может быть чудесней,
Чем утром песня Петуха,
И Новый год с ней интересней,
И жизнь совсем уж неплоха!

Ты к ней прислушайся, подруга,
Начни с ней праздник отмечать,
Желаю классного досуга,
Чтоб было, что повспоминать!


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