Поздравления с Новым Годом 2017 в стихах

Не за горами новый 2017 год – Красного Огненного Петуха. Большая часть человечества считает Новый год самым лучшим праздником! Встреча нового года дарит людям ожидание какого-то чудесного сказочного счастливого события. Новогоднюю ночь именуют волшебной, таинственной, чудесной, особенной и очаровательной.
Некоторые загадывают пожелания, и надеются на их исполнение в будущем году! Мы нетерпеливо дожидаемся боя курантов, устремляем ввысь бокалы с пенным игристым шампанским и, затаив дыхание, ждем, когда же вот-вот через мгновение Новый Год переступит порог, и ворвется в каждый дом полноправным господином.
Видео поздравление с новым годом 2017
Ворвется, обязательно прихватив с собой для каждой семьи теплоту души, гармонию и счастье, здоровье – огромную ценность, дарованную нам высшими силами, успеха с лихвой на весь наступающий год, огромной любви, переполняющей сердце, страсти, обретающей верх над разумом, большой мешок с подарками!
Поздравления с новым годом 2017 для сына, дочери, подруги, мужа, жены, дедушке, бабушке и всех ваших родных и близких
С Новым годом! Цифра семнадцать! Так и светится в серебре, Ничего нам не нужно бояться, С Петухом будет счастье вдвойне!
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Сказать об этом можно вслух, Ведь есть тут, чем гордиться, Прекрасней в мире, чем Петух, Мы не встречали птицы!
А потому для вас сей год Пусть необычным станет, Вам чувство радости вернёт, Грустить вас не заставит!
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Поздравления с Новым годом 2017: смешные, прикольные короткие смс в стихах
Что в мире может быть чудесней, Чем утром песня Петуха, И Новый год с ней интересней, И жизнь совсем уж неплоха!
Ты к ней прислушайся, подруга, Начни с ней праздник отмечать, Желаю классного досуга, Чтоб было, что повспоминать!
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