Поздравления с Новым Годом 2017 в стихах

Видео поздравление с новым годом 2017

Поздравления с новым годом 2017 для сына, дочери, подруги, мужа, жены, дедушке, бабушке и всех ваших родных и близких

Некоторые загадывают пожелания, и надеются на их исполнение в будущем году! Мы нетерпеливо дожидаемся боя курантов, устремляем ввысь бокалы с пенным игристым шампанским и, затаив дыхание, ждем, когда же вот-вот через мгновение Новый Год переступит порог, и ворвется в каждый дом полноправным господином.Ворвется, обязательно прихватив с собой для каждой семьи теплоту души, гармонию и счастье, здоровье – огромную ценность, дарованную нам высшими силами, успеха с лихвой на весь наступающий год, огромной любви, переполняющей сердце, страсти, обретающей верх над разумом, большой мешок с подарками!С Новым годом! Цифра семнадцать!Так и светится в серебре,Ничего нам не нужно бояться,С Петухом будет счастье вдвойне!***Сказать об этом можно вслух,Ведь есть тут, чем гордиться,Прекрасней в мире, чем Петух,Мы не встречали птицы!А потому для вас сей годПусть необычным станет,Вам чувство радости вернёт,Грустить вас не заставит!***Что в мире может быть чудесней,Чем утром песня Петуха,И Новый год с ней интересней,И жизнь совсем уж неплоха!Ты к ней прислушайся, подруга,Начни с ней праздник отмечать,Желаю классного досуга,Чтоб было, что повспоминать!

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