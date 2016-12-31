Каждый праздник-Новый Год мы ожидаем с благоговением и вожделением, как люди постарше, так и малыши. Это один из праздников в году, к которому все делают приготовления тщательно и заблаговременно. Ведь необходимо выбрать близким подарки, составить новогоднее меню, продумать слова поздравлений и тостов.
В наше прогрессирующее современное время люди не посылают друзьям бумажные открытки с поздравлениями. Эту функцию сейчас выполняет мобильный телефон . На каком вы не будете длинном расстоянии друг от друга, пусть на разных сторонах света, вы сможете переписываться сообщениями.
Короткие Поздравления С Новым Годом 2017
И вот, наступающий год - Петуха. Мы можете воспользоваться короткими, смешными и клевыми смс-ками, чтобы поздравить друг дружку.
Смс с новым годом 2017 смешные короткие прикольные в стихах Всё окно в узорах, расписное, Мы готовим к празднику салаты и второе… Ни к чему сегодня нам уха,
Смешные новогодние поздравления 2017 шуточные с юмором
Совсем недолго ждать осталось праздника, И Дед Мороз с подарками в пути. Мечты у нас, конечно, очень разные, Но пожелать мы каждому хотим: Пусть радостью и светом жизнь наполнится, Пускай успехи новые придут, И пусть мечты заветные исполнятся В 2017-м году!
Поздравления с годом петуха смешные короткие прикольные Прими мои душевные слова, Они украсят незабвенный праздник! От радости пусть кругом голова, И этот год наступит не напрасно!
Под звон курантов подними бокал И загадай, о чем мечталось, смело! Желаю, чтоб счастливым год настал И удавалось каждое в нем дело!
Пусть кружат голову удача и любовь, Хлопот пускай здоровье не приносит! К нам Дед Мороз уже стучится вновь, Он принесет все то, что мы попросим!
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