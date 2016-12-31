Короткие Поздравления С Новым Годом 2017

Поздравления с годом петуха смешные короткие прикольные



В наше прогрессирующее современное время люди не посылают друзьям бумажные открытки с поздравлениями. Эту функцию сейчас выполняет мобильный телефон . На каком вы не будете длинном расстоянии друг от друга, пусть на разных сторонах света, вы сможете переписываться сообщениями.И вот, наступающий год - Петуха. Мы можете воспользоваться короткими, смешными и клевыми смс-ками, чтобы поздравить друг дружку.Всё окно в узорах, расписное,Мы готовим к празднику салаты и второе…Ни к чему сегодня нам уха,Совсем недолго ждать осталось праздника,И Дед Мороз с подарками в пути.Мечты у нас, конечно, очень разные,Но пожелать мы каждому хотим:Пусть радостью и светом жизнь наполнится,Пускай успехи новые придут,И пусть мечты заветные исполнятсяВ 2017-м году!Прими мои душевные слова,Они украсят незабвенный праздник!От радости пусть кругом голова,И этот год наступит не напрасно!Под звон курантов подними бокалИ загадай, о чем мечталось, смело!Желаю, чтоб счастливым год насталИ удавалось каждое в нем дело!Пусть кружат голову удача и любовь,Хлопот пускай здоровье не приносит!К нам Дед Мороз уже стучится вновь,Он принесет все то, что мы попросим!

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