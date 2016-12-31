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Короткие Поздравления С Новым Годом 2017

Каждый праздник-Новый Год мы ожидаем с благоговением и вожделением, как люди постарше, так и малыши. Это один из праздников в году, к которому все делают приготовления тщательно и заблаговременно. Ведь необходимо выбрать близким подарки, составить новогоднее меню, продумать слова поздравлений и тостов.
Короткие Поздравления С Новым Годом 2017

В наше прогрессирующее современное время люди не посылают друзьям бумажные открытки с поздравлениями. Эту функцию сейчас выполняет мобильный телефон . На каком вы не будете длинном расстоянии друг от друга, пусть на разных сторонах света, вы сможете переписываться сообщениями.

Короткие Поздравления С Новым Годом 2017


И вот, наступающий год - Петуха. Мы можете воспользоваться короткими, смешными и клевыми смс-ками, чтобы поздравить друг дружку.


Смс с новым годом 2017 смешные короткие прикольные в стихах
Всё окно в узорах, расписное,
Мы готовим к празднику салаты и второе…
Ни к чему сегодня нам уха,

Смешные новогодние поздравления 2017 шуточные с юмором

Совсем недолго ждать осталось праздника,
И Дед Мороз с подарками в пути.
Мечты у нас, конечно, очень разные,
Но пожелать мы каждому хотим:
Пусть радостью и светом жизнь наполнится,
Пускай успехи новые придут,
И пусть мечты заветные исполнятся
В 2017-м году!

Поздравления с годом петуха смешные короткие прикольные
Прими мои душевные слова,
Они украсят незабвенный праздник!
От радости пусть кругом голова,
И этот год наступит не напрасно!

Под звон курантов подними бокал
И загадай, о чем мечталось, смело!
Желаю, чтоб счастливым год настал
И удавалось каждое в нем дело!

Пусть кружат голову удача и любовь,
Хлопот пускай здоровье не приносит!
К нам Дед Мороз уже стучится вновь,
Он принесет все то, что мы попросим!

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