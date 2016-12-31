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  • 17:47 – В Татарстане около 100 машин выстроились в новогоднюю гирлянду с надписью «С 2017 годом» 


В Татарстане около 100 машин выстроились в новогоднюю гирлянду с надписью «С 2017 годом»

Необычное видео опубликовано в Сети накануне Нового года. Около сотни машин в городе Нижнекамске республики Татарстан выстроились в новогоднюю гирлянду, создав надпись «С 2017 годом».

В Татарстане около 100 машин выстроились в новогоднюю гирлянду с надписью «С 2017 годом»


Водители Нижнекамска порадовали горожан новогодним флешмобом. 98 машин выстроились так, что на дороге появилась надпись «С 2017 годом». Идея была придумана администраторами группы «Нижнекамск Вконтакте», а съемки были организованы местным автоклубом. Видео было снято с высоты Ревалем Мингазовым.

Подобные акции в последнее время полюбились автомобилистам страны. Так, кировские водители создали из автомобилей елку, а в Твери была составлена конструкция в виде новогодней снежинки.





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