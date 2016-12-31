В Татарстане около 100 машин выстроились в новогоднюю гирлянду с надписью «С 2017 годом»











Водители Нижнекамска порадовали горожан новогодним флешмобом. 98 машин выстроились так, что на дороге появилась надпись «С 2017 годом». Идея была придумана администраторами группы «Нижнекамск Вконтакте», а съемки были организованы местным автоклубом. Видео было снято с высоты Ревалем Мингазовым.Подобные акции в последнее время полюбились автомобилистам страны. Так, кировские водители создали из автомобилей елку, а в Твери была составлена конструкция в виде новогодней снежинки.

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