В Татарстане около 100 машин выстроились в новогоднюю гирлянду с надписью «С 2017 годом»

Необычное видео опубликовано в Сети накануне Нового года. Около сотни машин в городе Нижнекамске республики Татарстан выстроились в новогоднюю гирлянду, создав надпись «С 2017 годом».
Водители Нижнекамска порадовали горожан новогодним флешмобом. 98 машин выстроились так, что на дороге появилась надпись «С 2017 годом». Идея была придумана администраторами группы «Нижнекамск Вконтакте», а съемки были организованы местным автоклубом. Видео было снято с высоты Ревалем Мингазовым.
Подобные акции в последнее время полюбились автомобилистам страны. Так, кировские водители создали из автомобилей елку, а в Твери была составлена конструкция в виде новогодней снежинки.
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