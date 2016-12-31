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Открытки с Новым Годом 2017

Не секрет, что наше поколение живет у самое удивительное время - в эпоху развитых цифровых технологий. Это дает нам возможность общаться преодолевая любые расстояния. Мы привыкли делать это с помощью сотовой связи, электронных писем и коротких смс-сообщений.

Когда на календаре праздник, то все любят прикреплять к текстовому сообщению еще и поздравительную картинку. Но не многие задумываются, что намного приятнее - это отправить выбранную собственноручно картинку своих родным и близким, а не копировать заезженный, обыденный и очень распространенный шаблон.
Англия - страна-первооткрыватель открыток

В Англии мода на поздравительные открытки была уже в 19 веке.
Англичане на Рождественские праздники рисовали новогодние елочки на картонных. Это символизировало праздничное настроение. Эта нужная и приятная традиция моментально стала мегапопулярной во всех странах Европы и США. Люди навсегда полюбили такой красивый способ поздравлять друг друга.

Открытки на Новый Год Петуха 2017


Мы уже знаем, что красивая и оригинальная новогодняя открытка уже давно покорила весь мир. Дарить такой яркий презент было нужной и приятной традицией. Даже в наше цифровое время люди все еще посылают праздничные открытки по почте своим родственникам и друзьям, подписывая их приятными пожеланиями.

Интересно, что в разных государствах существуют различные стили подписания таких поздравлений к Новому Году. Например, в Японии принято благодарить своих родных, перечисляя все хорошее, случившееся в уходящем году. В Австрии принято рисовать на открытке разные новогодние символы, призванные нести достаток и счастье.

Открытки с годом Петуха 2016

Открытки с годом Петуха 2016


Открытки с Новым Годом 2017


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Открытки с Новым Годом 2017


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