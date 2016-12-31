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В Москве был найден мужчина с проломленой головой


В Москве был найден труп мужчины в квартире жилого дома. По данным экспертизы человек скончался от телесных повреждений.

В Москве был найден мужчина с проломленой головой


После того, как по адресу на улице Гай в северо-западном районе столицы было обнаружен человек с проломленной головой, сотрудники полиции определили, что 41 мужчина погиб от многочисленных телесных повреждений. Ему пришлось пролежать так несколько часов до обнаружения. Убитого забрали следователи.

Ведутся дополнительные работы по расследованию событий.


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