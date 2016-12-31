В Москве был найден мужчина с проломленой головой

В Москве был найден труп мужчины в квартире жилого дома. По данным экспертизы человек скончался от телесных повреждений.
После того, как по адресу на улице Гай в северо-западном районе столицы было обнаружен человек с проломленной головой, сотрудники полиции определили, что 41 мужчина погиб от многочисленных телесных повреждений. Ему пришлось пролежать так несколько часов до обнаружения. Убитого забрали следователи.
Ведутся дополнительные работы по расследованию событий.
Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/165690-news.html
Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии активной ссылки на наш сайт.
При копировании материалов для интернет-изданий – обязательна прямая открытая для поисковых систем гиперссылка. Ссылка должна быть размещена в независимости от полного либо частичного использования материалов. Гиперссылка (для интернет- изданий) – должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала.
Все материалы, содержащиеся на веб-сайте www.gazeta.kg, защищены законом об авторском праве. Фотографии и прочие материалы являются собственностью их авторов и представлены исключительно для некоммерческого использования и ознакомления , если не указано иное. Несанкционированное использование таких материалов может нарушать закон об авторском праве, торговой марке и другие законы.