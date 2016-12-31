В Москве был найден мужчина с проломленой головой

После того, как по адресу на улице Гай в северо-западном районе столицы было обнаружен человек с проломленной головой, сотрудники полиции определили, что 41 мужчина погиб от многочисленных телесных повреждений. Ему пришлось пролежать так несколько часов до обнаружения. Убитого забрали следователи.Ведутся дополнительные работы по расследованию событий.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.

Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/165690-news.html