Проснувшийся вулкан Богослов на Аляске несёт угрозу для авиации

На Аляске проснулся вулкан под названием Богослов. Он продолжает выбрасывать пепел. Это, в свою очередь, несет угрозу для авиации.Шлейф от выбрасываемого пепла достиг шести километров в высоту. Уровень опасности оценен красным цветом.Ранее в СМИ сообщалось об облаке пепла в 9 км, которое возвышается над вулканом Богослов. В случае его извержения особая опасность возникает для авиации. Так, из строя может выйти турбированный двигатель воздушного судна.В последний раз вулкан на Аляске извергался в 1992 году.

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