Прикольные СМС с Новым годом 2017 | короткие, смешные, шуточные

В это волшебное время взрослые люди очень часто "работают по совместительству" чародеями и волшебниками, добрыми феями и колдуньями... Старый Дед Мороз и милая Снегурочка читают детские письма и готовят им подарки. А дети на всю жизнь запомнят счастье и радость, которые приносит этот праздник.
На утро в новом году все дети быстренько спешат к елочке - а не там ли лежит мешочек с новогодними подарками? Кто знает, а если Дедушка Мороз и правда есть?
Смс поздравления с Новым годом 2017: смешные, короткие, прикольные
И пока еще остаются хотя бы пять минут перед полуночью, запаситесь искренними новогодними пожеланиями для ваших любимых и дорогих людей, для всех тех, с кем вы собираетесь встретить и провести весь следующий год, и также для тех, кто от вас далеко. Запаситесь новогодними стихами и не жалейте теплых слов в адрес друзей. И верьте, что все ваши пожелания точно сбудутся, ведь идут они от чистого сердца!
Смс поздравления с годом Петуха 2017: смешные короткие прикольные Отмечают россияне Новый год все 10 дней. Эй, ребята, просыпайтесь, На работу поскорей.
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