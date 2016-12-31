Власти Китая запретят продажу и обработку слоновой кости в 2017 году

Как выяснилось, установленный запрет властей Китая на продажу слоновой кости будет вводиться постепенно. Изначально, с 31 марта 2017 года правительство планирует проследить, чтобы были закрыты все организации, сотрудники которых занимаются обработкой, а также продаже запрещенной продукции. Утверждается, что за год принятый документ станет распространяться практически на всю территорию Китая.Отмечается, что правительство Пекина внесенным запретом планируют уберечь слонов от исчезновения, а также поспособствовать прекращению деятельности контрабандистских организаций, занимающихся незаконными изготовлением товаров из слоновой кости. Ранее ученые провели исследования, результаты которых продемонстрировали, что животные, в том числе и носороги, находятся на стадии вымирания.

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