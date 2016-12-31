Власти Китая запретят продажу и обработку слоновой кости в 2017 году

Власти Китая решили запретить жителям продажу и обработку слоновой кости в 2017 году, чтобы предотвратить животных от исчезновения. Сообщается, что правительство приняло закон во время Государственного совета КНР.
Как выяснилось, установленный запрет властей Китая на продажу слоновой кости будет вводиться постепенно. Изначально, с 31 марта 2017 года правительство планирует проследить, чтобы были закрыты все организации, сотрудники которых занимаются обработкой, а также продаже запрещенной продукции. Утверждается, что за год принятый документ станет распространяться практически на всю территорию Китая. Отмечается, что правительство Пекина внесенным запретом планируют уберечь слонов от исчезновения, а также поспособствовать прекращению деятельности контрабандистских организаций, занимающихся незаконными изготовлением товаров из слоновой кости. Ранее ученые провели исследования, результаты которых продемонстрировали, что животные, в том числе и носороги, находятся на стадии вымирания.
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