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Из-за праздничных мероприятий в Москве ограничат движение транспорта

Во время праздников в Москве ожидается ограничение движения транспорта. Об этом информируют жителей столицы сотрудники департамента транспорта и развития инфраструктуры.

Из-за праздничных мероприятий в Москве ограничат движение транспорта


Согласно имеющейся информации, в ночь на 1 января, а также 8 число месяца будут перекрыты отдельные улицы Москвы, что связано с наступившими праздниками. На улице Ильинка будет проведено мероприятие для детей "Елка мэра", поэтому дорога останется недоступной с 9 утра до 16:00 31 декабря. В ночь на 1 января с 23:50 всего на 20 минут может быть ограничено передвижение на Москворецкой улице, что связано с запуском масштабных праздничного фейерверка. По той же причине ограничат передвижение по Вологодскому проезду, а также на улицах Кадырова и Федосьино уже после полуночи.
В столице 8 января состоится 2-й Зимний велопарад, поэтому с утра и до 17:00 часов передвижение ограничат по Фрунзенской улице. В течение суток на пару-тройку часов будет недоступна для граждан автодорога Пречистенской, Кремлевской , а также Москворецкой набережных и некоторые другие.


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