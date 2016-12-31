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В сети рассказали, за что следует полюбить 2016 год

Во многом 2016 год оказался непростым, сопровождаясь звездными разводами и смертями многих знаменитых личностей. Однако эксперты канала "Настоящее время" уверены, что имеются веские причины полюбить уходящий год.

В сети рассказали, за что следует полюбить 2016 год


В частности, в 2016 году научным работникам удалось доказать, что Девятая планета существует, а Леонардо Ди Каприо наконец-то обзавелся собственным "Оскаром". Таблица Менделеева пополнилась 4 новыми элементами, а на массовый рынок поступили современные бионические протезы. Благодаря инновациям устройства удалось сделать не только более совершенными, но еще и доступными. Кроме того, в 2016 году состоялось создание Антарктического морского заповедника, оказавшегося самым большим в мире. Рыбу в регионе запретят ловить на протяжении 35 лет.
Также важным прорывом стала разработка вакцины от лихорадки Эбола, которая имеет максимальную эффективность. На просторах Мексики впервые на свет появился ребенок от трех яйцеклеток, что позволит защитить малыша от наследственных заболеваний.


Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/165659-news.html
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