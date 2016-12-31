В городах России наступил Новый 2017 год

Так, в 15:00 по мск приход 2017 года отметят жители Петропавловска-Камчатского, а также Анадыра, а спустя час праздник придет к обитателям Южно-Сахалинска, Северо-Курильска и Магадана. Уже в 17:00, если сравнивать с Москвой, 2017 год наступит во Владивостоке, Верхоянске, Уссурийске, а также Комсомольске-на-Амуре и Хабаровске. В шесть часов 31 декабря праздновать смену годов смогут жители Благовещенска, Тикси, Читы, Мирного, Тынды и Якутска. Спустя час Новый год "накроет" Улан-Удэ, Братск, а также Иркутск.В 20:00 праздник пройдет в таких крупных городах страны, как Новосибирск, Красноярск, Кемерово и Томск. В девятом часу выпить шампанское под бой курантов смогут жители Омска. Ближе к полуночи Новый год наступит на просторах Тюмени, Уфы, Перми, а также Оренбурга и Челябинска. В 23:00 на очереди Астрахань, Ульяновск и Самара. В 00:00 радоваться 2017 году смогут москвичи, жители Петербурга, Ростова, Пензы, Рязани и других крупных городов.

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