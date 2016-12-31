Коллектив «Наше Радио» поздравил своих слушателей с Новым годом

Учитывая приближающуюся вереницу праздников, коллектив «Наше Радио» не смог остаться в стороне от процесса. «Подъемщики» поделились новогодним настроением со своими поклонниками, поблагодарив тех за то, что они были с ними весь год. Кроме того, сотрудники популярной радиостанции пожелали слушателям счастья, улыбок и семейного благополучия.Фолловеры, в свою очередь, не остались в долгу, поблагодарив коллектив «Наше Радио» за прекрасное настроение и праздник, который они им дарят каждое утро.

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