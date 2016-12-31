Главные темы-2016: Какие новости читали в уходящем году

Группа исследователей составила список самых популярных тем новостных сообщений среди россиян в 2016 году. Большая часть этого рейтинга относится к разделу политики.
Уходящий год был наполнен массой разнообразных событий. Наиболее интересными для россиян стали три темы: война в Сирии, события на Украине и выборы на пост президента в США. По статистики этими вопросами интересовались 70% посетителей новостных ресурсов. Ситуация в ЛНР и ДНР не потеряла популярности по отношению к предыдущему году. 5% россиян до сих пор интересуют события, происходящие на востоке Украины. Пятерку главных сюжетов 2016 года закрывает «Евровидение». Статьи на эту тематику прочли также 5% населения России.
В число «хитов» вошли также новости про попытку государственного переворота в Турции, пресечение диверсии в Крыму, ситуация с беженцами в Европе и приговор Надежде Савченко. Под конец года появились статьи, не относящееся к главным темам 2016 года, но набравшие достаточно много просмотров. Посетители новостных ресурсов были заинтересованы статьей о журналистке Божене Рынской, поглумившейся над погибшими после крушения Ту-154, публикацией реакции Владимира Путина на абсурдный вердикт суда и заметкой о кладе возле Керченского пролива.
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