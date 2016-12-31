Что должно быть на столе в год Петуха 2017, что приготовить: в чем и как встречать Новый год 2017

Несколько часов остается до самого яркого и сказочного праздника в году. В каждом доме царит удивительная атмосфера, которая дополняется предпраздничным настроением. В свою очередь новогодняя суета окутала едва ли не каждого, как детей, так и взрослых. Очень важно правильно встретить Новый год и обязательно не забыть с достоинством проводить уходящий.В настоящее время проявляется повышенный интерес хозяек к теме праздничного стола. Они хотят знать, что должно быть на новогоднем столе и к каким салатам лучше всего обратиться. Как известно, никакое застолье, особенно новогоднее, не может обойтись без салатов.На сегодняшний день количество рецептов салатов просто зашкаливает. Прежде всего отметим, что новогоднее меню необходимо продумать заранее. Все идеи следует записать в блокнот, а когда придет пора выбирать окончательные блюда, нужно приобрести по этому списку все необходимое. Так вы сможете избежать ненужных трат и будете заранее знать, какой объем работ предстоит проделать по подготовке новогоднего праздничного стола.Главными цветами Нового 2017 года станут красный, огненный, оранжевый и желтый. Вместе с этим можно обратиться к помощи и таких цветов, как золотой, алый, розовый, бордовый.Огненного Петуха непременно порадуют яркие женские наряды с несимметричным кроем. При этом не рекомендуется слишком увлекаться аксессуарами. Подчеркните свой образ лаконичным браслетом, крупными серьгами или стильным поясом. Однако не следует украшать себя как новогоднюю елку.Мужчинам рекомендуется отойти от небрежного образа, отдав предпочтение строгим и элегантным костюмам. Праздничную нотку непременно внесет яркий галстук или платок, торчащий из кармана пиджака.Символ 2017 года - птица домашняя и безобидная, поэтому не стоит выбирать наряды с хищным рисунком, например, с леопардом или тигром. Также стоит отказаться от перьев и меха. Лучше разбавить наряд "ювелиркой" или бижутерией, благо, сейчас дизайнеры делают ее чуть ли не красивей настоящего золота.Из-за того, что петух является птицей, он не увлекается чревоугодием в большей степени, нежели другие животные. Таким образом, можно сразу же констатировать, что праздничный стол не должен ломиться от еды, тогда как разнообразие блюд не только желательно, но еще и обязательно. Меню стола должно включать в себя любимые блюда хозяина следующего года, а именно: овощи, фрукты, крупы и орехи. В свою очередь в середину нужно поставить блюдо с мандаринами. Уместно будет остановиться на большом количестве фруктовых и овощных салатов, а также нарезок соответствующего толка. Конечно же, нельзя пренебрегать салатами.Что касается горячего, то здесь следует остановиться на голубцах треугольной формы, а также пельменях. Можно выбрать что-то одно. Не нужно забывать и о блюдах из свинины и говядины. В свою очередь о мясе птицы многие повара высказываются негативно, напоминая о символе следующего года. Однако россияне не хотят отказываться от любимых блюд из курицы, поэтому настоятельно выбирают ее для новогоднего меню. На десерт, помимо фруктов, можно подать пахлаву, козинаки из семечек и орехов, ореховое печенье, мороженое, мусс или желе.Какой же Новый год без алкогольных напитков? Для встречи года Петуха лучше всего подойдут коктейли. Каждая хозяйка приготовит их по своему вкусу, главное, чтобы было красиво и всем понравилось. Безусловно, главное для встречи Нового года - это отличное настроение и хорошая компания. Тогда весь год пройдет на мажорной ноте, а его символ будет способствовать исполнению самых смелых желаний.

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