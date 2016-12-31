Голая пенсионерка устроила дефиле по ТЦ в Перми

Абсолютно голая пенсионерка шокировала посетителей одного из торговых центров Перми своим обнаженным дефиле. Голая дама, на голове которой была чалма из розового полотенца, а на ногах шлепанцы неспешно прогуливалась по магазину.Как выяснилось позже, голая пермячка вовсе не сошла с ума, а просто выйдя из общественной бани, которая находится на втором этаже здания, перепутала дверь и оказалась прямо в зале ТЦ. Работники супермаркета помогли обнаженной женщине найти нужную дверь и вернуться к гигиеническим процедурам.Между тем, пользователи Сети пошутили, что старушку поймали голой как раз напротив ломбарда и, вероятно, именно поэтому она оказалась без одежды.

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