В канун Нового года в Москве объявлено штормовое предупреждение

Столичная служба МЧС на официальной основе объявила штормовое предупреждение, что произошло прямо канун Нового года. Слова спецслужб передают отечественные информационные ведомства.
Московская служба МЧС, согласно имеющимся данным, предупреждает жителей столицы об ожидаемом ухудшении погодных условий. Такая ситуация будет наблюдаться за несколько часов до наступления Нового 2017 года. В регионе объявлено штормовое предупреждение, а спасательные службы готовятся к возможной буре. Синоптики, в свою очередь, предсказывают серьезное усиление ветра в новогоднюю ночь, а также, предположительно, 1 января. В связи с ухудшением погоды жителей Москвы настоятельно просят не приближаться близко к деревьям, установленным на улице рекламным баннерам, городским украшениям, а также линиям электропередач и прочим опасным для жизни в непогоду конструкциям.
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