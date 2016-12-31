В канун Нового года в Москве объявлено штормовое предупреждение

Московская служба МЧС, согласно имеющимся данным, предупреждает жителей столицы об ожидаемом ухудшении погодных условий. Такая ситуация будет наблюдаться за несколько часов до наступления Нового 2017 года. В регионе объявлено штормовое предупреждение, а спасательные службы готовятся к возможной буре.Синоптики, в свою очередь, предсказывают серьезное усиление ветра в новогоднюю ночь, а также, предположительно, 1 января. В связи с ухудшением погоды жителей Москвы настоятельно просят не приближаться близко к деревьям, установленным на улице рекламным баннерам, городским украшениям, а также линиям электропередач и прочим опасным для жизни в непогоду конструкциям.

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