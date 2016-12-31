Дарья Антонюк победила в пятом сезоне шоу «Голос»

В финале Антонюк она исполнила русский романс Бориса Фомина и Константина Подкревского «Дорогой длинною». В ходе SMS-голосования сообщения в поддержку Дарьи отправили 53,6% зрителей. Второе место досталось Александру Панайотову (46,5%). Помимо статуэтки победительницы Дарья Антонюк была удостоена сертификата на один миллион рублей для съемок клипа.Кроме Антонюк и Панайотова в финале «Голоса» принимали участие Кайрат Примбердиев и Сардор Милано. Напомним, что пятый сезон песенного конкурса стартовал на Первом канале 2 сентября. Кресла жюри занимали Полина Гагарина, Дима Билан, Леонид Агутин и Григорий Лепс.

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