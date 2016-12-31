Дарья Антонюк победила в пятом сезоне шоу «Голос»

Дарья Антонюк стала победительницей пятого сезона вокального шоу «Голос». Конкурс завершился в пятницу результаты были опубликованы на официальном сайте Первого канала.
В финале Антонюк она исполнила русский романс Бориса Фомина и Константина Подкревского «Дорогой длинною». В ходе SMS-голосования сообщения в поддержку Дарьи отправили 53,6% зрителей. Второе место досталось Александру Панайотову (46,5%). Помимо статуэтки победительницы Дарья Антонюк была удостоена сертификата на один миллион рублей для съемок клипа.
Кроме Антонюк и Панайотова в финале «Голоса» принимали участие Кайрат Примбердиев и Сардор Милано. Напомним, что пятый сезон песенного конкурса стартовал на Первом канале 2 сентября. Кресла жюри занимали Полина Гагарина, Дима Билан, Леонид Агутин и Григорий Лепс.
Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/165641-news.html
Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии активной ссылки на наш сайт.
При копировании материалов для интернет-изданий – обязательна прямая открытая для поисковых систем гиперссылка. Ссылка должна быть размещена в независимости от полного либо частичного использования материалов. Гиперссылка (для интернет- изданий) – должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала.
Все материалы, содержащиеся на веб-сайте www.gazeta.kg, защищены законом об авторском праве. Фотографии и прочие материалы являются собственностью их авторов и представлены исключительно для некоммерческого использования и ознакомления , если не указано иное. Несанкционированное использование таких материалов может нарушать закон об авторском праве, торговой марке и другие законы.