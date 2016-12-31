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Селедка под шубой и Оливье: классические рецепты салатов, пошаговые с фото, как красиво оформить стол на Новый год 2017

Селедка под шубой и Оливье: классические рецепты салатов, пошаговые с фото, как красиво оформить стол на Новый год 2017
Конечно же, никакой Новый год не обходится без классических рецептов салатов. Речь в первую очередь идет о Селедке под шубой и Оливье. Так уж повелось в нашей стране, что именно с этими салатами у многих ассоциируются новогодние праздники.

Считанные часы остаются до самого волшебного праздника. Остаются последние кулинарные приготовления. Хозяйке в спешке готовят все самое вкусное, и, конечно, без этого легендарного блюда на столе не обойтись. Ни один Новый год в нашей стране не проходит без «селедки под шубой». Вкус этого салата знаком каждому с детства.

Классический рецепт салата Оливье

Селедка под шубой и Оливье: классические рецепты салатов, пошаговые с фото, как красиво оформить стол на Новый год 2017
Если ты хочешь к Новому году 2017 приготовить вкусный классический салат оливье, тебе нужны качественные, свежие и желательно домашние ингредиенты. Вареную колбасу при желании можно заменить отварным куриным филе.

Овощи: яйца, картофель и морковь отварить и мелко порезать. В исходном рецепте используется Докторская вареная колбаса или отварная говядина. Режем и смешивает с остальными ингредиентами. Добавляем банку зеленого горошка и соленый огурец. Заправляем майонезом и украшаем зеленью. Оливье готов. При желании, можно заменить маринованный огурец на свежий и добавить зеленое яблоко.

Отваренную картошку, морковь, яйца, колбасу и огурцы порежь небольшими кубиками. С консервированного горошка слей жидкость и добавь в салат. Заправь оливье майонезом, посоли, перемешай и выложи формой или свободно в глубокой или мелкой тарелке. Поставь салат оливье в холодильник на несколько часов, чтобы он пропитался. Подавай салат оливье на стол холодным и украшенным зеленью.

Салат Селедка под шубой: рецепт

Селедка под шубой и Оливье: классические рецепты салатов, пошаговые с фото, как красиво оформить стол на Новый год 2017
«Селедка под шубой» - без этого салата не обходится ни один праздничный стол. На самом деле - этот салат просто настоящий праздник вкуса! В нем отлично сочетаются соленость селедки, горькая сладость лука и сладость свеклы. Очень сытный и питательный салат, который любят очень многие, если не все. Однако каждый делает этот салат на свой вкус. Хотя у салата «Селедка под шубой» классический рецепт с фото очень даже известен. В котором строго указан состав салата и порядок выкладывания слоев.

Этот салат - традиционный салат русской кухни и готовится он строго из следующих продуктов:

Итак, для салата «Селедка под шубой» нужно приготовить: селедка - 500 г, лук - 1 шт (крупный, белый), картофель 5 крупных картофелин, морковь - 3 шт. (средние), яйца - 5 шт., свекла - 5 шт. (некрупных)майонез или сметана с чесноком.

Майонез используется в данном салате недавно, раньше наши бабушки использовали в этом салате сметану, добавляя в нее мелко нашинкованный чеснок.

Классический рецепт Селедки под шубой очень прост в приготовлении. В зависимости от предполагаемого объема, вам потребуются 2-3 свеклы крупного размера, 2 морковь, 3 небольших картофелины. Овощи нужно предварительно очистить и отварить. Кто-то добавляет лук, но это на любителя. Сварите вкрутую 3 яйца, мелко порежьте слабосоленую сельдь.

Начинаем сборку салата: 1 слоем станет картофель, все овощи и яйца трем на терку. Второй слой - сельдь, затем лук, если будете его использовать, после промазываем майонезом. Следующий слой-яйца, после морковь, сверху опять майонез. В завершении слой тертой свеклы, который густо промазываем майонезом. Повторяем в той же последовательности все слои еще раз и промазываем майонезом.


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