Мавзолей Ленина закрыт на два дня

Также отмечается, что из-за телевизионных съемок проход на красную площадь тоже ограничен, в связи с чем, пропуск граждан будет осуществляться по специальным пропускам. Известно, что не более шести тысяч человек станут владельцами пригласительных билетов.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.

Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/165623-news.html