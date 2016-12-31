Мавзолей Ленина закрыт на два дня

К памятнику-усыпальнице, где с 1924 года покоится тело Владимира Ильича Ленина, расположенному на Красной площади у Кремлёвской стены в столице РФ, не будут допускаться посетители в последний день декабря, а также в первый день января в связи с проведением праздничных новогодних мероприятий. Об этом сообщили в Федеральной службе охраны.
Также отмечается, что из-за телевизионных съемок проход на красную площадь тоже ограничен, в связи с чем, пропуск граждан будет осуществляться по специальным пропускам. Известно, что не более шести тысяч человек станут владельцами пригласительных билетов.
Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/165623-news.html
Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии активной ссылки на наш сайт.
При копировании материалов для интернет-изданий – обязательна прямая открытая для поисковых систем гиперссылка. Ссылка должна быть размещена в независимости от полного либо частичного использования материалов. Гиперссылка (для интернет- изданий) – должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала.
Все материалы, содержащиеся на веб-сайте www.gazeta.kg, защищены законом об авторском праве. Фотографии и прочие материалы являются собственностью их авторов и представлены исключительно для некоммерческого использования и ознакомления , если не указано иное. Несанкционированное использование таких материалов может нарушать закон об авторском праве, торговой марке и другие законы.