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Мавзолей Ленина закрыт на два дня

К памятнику-усыпальнице, где с 1924 года покоится тело Владимира Ильича Ленина, расположенному на Красной площади у Кремлёвской стены в столице РФ, не будут допускаться посетители в последний день декабря, а также в первый день января в связи с проведением праздничных новогодних мероприятий. Об этом сообщили в Федеральной службе охраны.

Мавзолей Ленина закрыт на два дня


Также отмечается, что из-за телевизионных съемок проход на красную площадь тоже ограничен, в связи с чем, пропуск граждан будет осуществляться по специальным пропускам. Известно, что не более шести тысяч человек станут владельцами пригласительных билетов.


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