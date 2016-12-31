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  • 10:43 – В Украине писательница бросила монеты в кассира за русскую речь 


В Украине писательница бросила монеты в кассира за русскую речь

В Украине автор детских книг бросила монеты в кассира супермаркета. Так женщина решила наказать работницу торговли за русскую речь.

В Украине писательница бросила монеты в кассира за русскую речь


Как сообщает писательница в социальной сети, кассир-стажер говорила на русском языке. Лариса Ницой черыре раза сделала девушке замечание, но та так и не стала переходить на государственный язык. Разгневанная покупательница бросила в продавца мелочь и покинула магазин.
Ницой заявляет, что подаст на супермаркет в суд за то, что его работники изъясняются по-русски.


Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/165614-news.html
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