В Украине писательница бросила монеты в кассира за русскую речь

Как сообщает писательница в социальной сети, кассир-стажер говорила на русском языке. Лариса Ницой черыре раза сделала девушке замечание, но та так и не стала переходить на государственный язык. Разгневанная покупательница бросила в продавца мелочь и покинула магазин.Ницой заявляет, что подаст на супермаркет в суд за то, что его работники изъясняются по-русски.

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