МВД РФ задействует около 200 тысяч сотрудников на охране порядка в Новый год

Усиленная охрана общественного порядка будет вестись с 31 декабря по 10 января. В этот период ожидается проведение более 80 000 мероприятий в честь Нового года, а 6-7 января – богослужений, посвященных Рождеству Христова.В сообщении МВД говорится, что во время новогодних праздников блюсти порядок будут более 200 000 военнослужащих и сотрудников внутренних дел. К ним на помощь будут подключены еще 20 000 членов народных дружин, работников частных охранных организаций и представителей казачества. Большая часть внимания будет направлена на мероприятия с участием детей.

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