Новый год 2016: Что смотреть в ночь с 31 декабря на 1 января

Первый канал покажет шоу «Новогодняя ночь на Первом» 22.30Участниками выступления станут такие популярные артисты и исполнители как Алла Пугачева, Дмитрий Нагиев, Иван Ургант, Максим Галкин, Гарик Сукачев, Иван Охлобыстин, Юлия Меньшова, Вера Брежнева, Дмитрий Харатьян, Валерий Меладзе и многие другие знаменитости, а также известные музыкальные коллективы. Зрители получат настоящее удовольствие, проведя новогоднюю ночь в окружении, например, Лолиты в кокошнике, или космонавта Меладзе. Гостями шоу станут также участники проекта «Голос», «Город 312», «Фабрика» и Сергей Шнуров, со своими «Лабутенами» и песней «в Питере – пить».«Россия» представит «Новогодний Голубой огонёк» 0.00Зрителей порадует выступления Ирины Аллегровой, Григорий Лепса, Игоря Крутого, Анжелики Варум, Лаймы Вайкуле, Льва Лещенко и других известных в России исполнителей. Разбавят шоу юмор и шутки от ведущих Марии Ситтель, Наталии Медведевой, Нонны Гришаевой и Юрия Гальцева. Сергей Агапкин даст несколько советов, о том, чего не стоит делать в Новом году, чтобы сохранить здоровье.ТВ Центр покажет «Новый год в прямом эфире» 23.00Гостями телеканала станут Валерий Меладзе, Валерий Сюткин, певица Валерия, Сосо Павлиашвили. Зрители отправятся на Красную площадь, ВДНХ, Центральный парк культуры, Сокольники, Тверскую улицу и другие достопримечательности Москвы, откуда журналисты в прямом эфире покажут, как отмечают Новый год гости и жители Москвы.НТВ «Живой Новый год» 22.30Гостями новогоднего шоу станут группа Uma2rmaH, а также Сергей Трофимов, Олег Газманов, Лариса Долина, Александр Маршал, Любовь Успенская, Александр Буйнов, Владимир Пресняков и многие другие. Журналисты телеканала выйдут в прямой эфир из разных городов России, чтобы сообщить первые приятные новости 2017 года. В частности, в репортаже из Владивостока корреспонденты расскажут о том, кто стал первым ребенком Нового года в стране.Телеканал «Культура» встретит «Новый год с Владимиром Спиваковым» 21.35. Среди гостей будут такие знаменитости как Денис Мацуев, скрипач Дэвит Гарретт, виолончелист Борис Андрианов и другие. Исполнением классических произведений порадуют Анна Нетребко, Арсен Согомонян, Юлия Мазурова и другие.Телеканал СТС порадует «Шоу «Уральских пельменей», «Оливьеды» 22.50. Телевизионный канал ТНТ встретит Новый год с передачей «Комеди Клаб» Новогодний конкурс «Караоке-стар» 23.00. РЕН устроит «Музыкальный марафон «Легенды Ретро FM» 0.00

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