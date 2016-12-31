Утвержден список важнейших лекарственных препаратов на 2017 год

Российская власть официально утвердила список жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов на 2017 год. Сообщается, что данный перечень в ближайшее время расширяться не будет.
Вероника Скворцова, министр здравоохранения, сообщила, что список ЖНВЛП-2017 включает в себя все препараты, необходимые для лечения большинства недугов. За два года он пополнился 96 новыми строчками.
Перечень насчитывает 646 интернациональных названий лекарственных препаратов, а это около 30 тысяч медикаментов в различных формах выпуска. В список не внесли дорогие средства от рака, рассеянного склероза, острой сердечной недостаточности. По мере необходимости в документ будут вноситься изменения. Дмитрий Медведев заявил, что утвержденный им перечень создан с целью контроля стоимости лекарств, в него входящих.
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