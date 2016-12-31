2017 год Петуха: в чем нужно встречать, что должно быть на столе в Новый год 2017

Совсем чуть-чуть времени остается до наступления Нового года. Каждый дом постепенно окутывает предпраздничное настроение и соответствующая суета. Все это сменяется радостью и неимоверными ожиданиями чего-то хорошего, что должно наступить вместе с 2017 годом, который пройдет под знаком Огненного Петуха, который очень специфичен в своих желаниях.Получить благосклонность Огненного Петуха в новом 2017 году будет нелегко, придется выглядеть не просто красиво, а сногсшибательно. Новый хозяин будущего года обожает шик, поэтому встречать его в сдержанных нарядах и пуританских образах просто недопустимо. Образы должны быть смелыми, ярким и непринужденными, но главное – не перегнуть палку.Предпочтительные цвета для встречи яркой пары «петуха и огня»: красный, желтый, золотистый, зелёный, терракотовый, оранжевый, синий и чёрный. Выбирая цвет, следует ориентироваться на свои вкусовые предпочтения. Кроме того, цвет должен соответствовать загадываемым желаниям. Чего вы хотите для себя в новом году?Красный цвет отвечает за привлечение любви и власти в нашу жизнь. Цвет семьи - зелёный. Желтый и золотой - цвета богатства и изобилия, а также здоровья. Чёрный и синий цвета благоприятствуют карьере, а терракотовый и оранжевый успешному освоению новых знаний. Белый и серебряный символизируют обновление в жизни, помощь в чём-то новом.Оттенок и насыщенность цвета выбирайте в соответствии во своим цветотипом внешности.Самым женственным и праздничным выбором будет платье. Продолжим тему цветов: выбрав красное платье, знайте, вы привлечёте много внимания и к этому нужно быть готовой. Если верить известной песне «Ladi in red» Криса де Бурга, в таком платье все мужчины будут в вас влюблены.Красное платье - это классика вечерней моды наряду с чёрными комплектами. Оно очень эффектно подчёркивает фигуру, сделав акцент на ее изгибах. Выбрав этот цвет, не забудьте подобрать помаду похожего оттенка, это будет правильное сочетание.Бархат - самый модный тренд 2017 года и самый вечерний материал. Многие боятся носить бархат, полагая, что он будет полнить или старить, но на самом деле этого не произойдёт если вы правильно подберете фасон платья.В бархате просто великолепно смотрятся ретро-фасоны – это последний писк моды. А если душа требует всеобщего внимания выбирайте платья в пол с открытой спиной.Мы привыкли к глубоким декольте, открытым плечам и высоким разрезам. Но голая спина - это вариант для очень смелых. Это самый актуальный тренд в Голливуде. Звезды не никогда стесняются! В платье с открытой спиной главное правильно подобрать причёску, убедитесь, чтобы волосы не закрыли всю красоту.Символу года 2017 по нраву придется бохо стиль, совмещающий драматичность и натуральность, многослойность, сочетающий различные фактуры тканей, а также замысловатые принты - например, с мотивами в стиле этно либо поп-арт, графическими, флористическими и футуристическими узорами, эффектом разноцветной мозаики. Чтобы не разгневать хозяина будущего года - Петуха, в наряде не следует допускать намеков на хищников - рекомендуется отложить напоминающие о них аксессуары - например, из кожи рептилий.К новогоднему наряду рекомендуется выбрать аксессуары с необычным дизайном. Весьма эффектно на празднике будут смотреться дорогие украшения с драгоценными либо полудрагоценными камнями, серебряные либо золотые - Петух их особо приветствует. Можно также дополнить модный образ броской крупной бижутерией, а также жемчужным либо коралловым ожерельем.Чтобы не раздражать Красного Петуха, нужно прежде всего исключить из меню блюда из мяса птицы, а также цельных яиц. Чтобы Хозяин не гневался на вас. А вот рыба и морепродукты в любом количестве будут уместны. Порадуйте гостей блюдами из кальмаров и креветок.Больше фруктов, овощей, как свежих, так и консервированных, зелени. И вам полезно, и Петуху утеха. Из основных блюд подойдет свинина, говядина, баранина, да к тому же, если возможно, цельным куском, запеченным в фольге или рукаве с ароматными травами.Сладкий стол может быть традиционным. Одно пожелание: украсьте торт, пирожные, печенье хоть какими-нибудь зернами злаков, например, кунжутом, льном. Как легкие десерты кстати подойдут ягодно-фруктовые муссы или желе.У Огненного Петуха проблемы с алкоголем, так как он натура буйная, задиристая, легко идущая на конфликт, поэтому крепкие напитки отложите в сторону или употребляйте очень умеренно. Постарайтесь не хватить лишку. А поссориться в праздник – это крайне плохая примета. Поэтому встречаем новый 2017 год петуха, мирно улыбаясь, без конфликтов, избегая серьезных острых тем.

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