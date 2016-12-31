2017 год Петуха: в чем нужно встречать, что должно быть на столе в Новый год 2017

Совсем чуть-чуть времени остается до наступления Нового года. Каждый дом постепенно окутывает предпраздничное настроение и соответствующая суета. Все это сменяется радостью и неимоверными ожиданиями чего-то хорошего, что должно наступить вместе с 2017 годом, который пройдет под знаком Огненного Петуха, который очень специфичен в своих желаниях.
Получить благосклонность Огненного Петуха в новом 2017 году будет нелегко, придется выглядеть не просто красиво, а сногсшибательно. Новый хозяин будущего года обожает шик, поэтому встречать его в сдержанных нарядах и пуританских образах просто недопустимо. Образы должны быть смелыми, ярким и непринужденными, но главное – не перегнуть палку.В чем встречать Новый год 2017
Предпочтительные цвета для встречи яркой пары «петуха и огня»: красный, желтый, золотистый, зелёный, терракотовый, оранжевый, синий и чёрный. Выбирая цвет, следует ориентироваться на свои вкусовые предпочтения. Кроме того, цвет должен соответствовать загадываемым желаниям. Чего вы хотите для себя в новом году?
Красный цвет отвечает за привлечение любви и власти в нашу жизнь. Цвет семьи - зелёный. Желтый и золотой - цвета богатства и изобилия, а также здоровья. Чёрный и синий цвета благоприятствуют карьере, а терракотовый и оранжевый успешному освоению новых знаний. Белый и серебряный символизируют обновление в жизни, помощь в чём-то новом.
Оттенок и насыщенность цвета выбирайте в соответствии во своим цветотипом внешности.
Самым женственным и праздничным выбором будет платье. Продолжим тему цветов: выбрав красное платье, знайте, вы привлечёте много внимания и к этому нужно быть готовой. Если верить известной песне «Ladi in red» Криса де Бурга, в таком платье все мужчины будут в вас влюблены.
Красное платье - это классика вечерней моды наряду с чёрными комплектами. Оно очень эффектно подчёркивает фигуру, сделав акцент на ее изгибах. Выбрав этот цвет, не забудьте подобрать помаду похожего оттенка, это будет правильное сочетание.
Бархат - самый модный тренд 2017 года и самый вечерний материал. Многие боятся носить бархат, полагая, что он будет полнить или старить, но на самом деле этого не произойдёт если вы правильно подберете фасон платья.
В бархате просто великолепно смотрятся ретро-фасоны – это последний писк моды. А если душа требует всеобщего внимания выбирайте платья в пол с открытой спиной.
Мы привыкли к глубоким декольте, открытым плечам и высоким разрезам. Но голая спина - это вариант для очень смелых. Это самый актуальный тренд в Голливуде. Звезды не никогда стесняются! В платье с открытой спиной главное правильно подобрать причёску, убедитесь, чтобы волосы не закрыли всю красоту.
Символу года 2017 по нраву придется бохо стиль, совмещающий драматичность и натуральность, многослойность, сочетающий различные фактуры тканей, а также замысловатые принты - например, с мотивами в стиле этно либо поп-арт, графическими, флористическими и футуристическими узорами, эффектом разноцветной мозаики. Чтобы не разгневать хозяина будущего года - Петуха, в наряде не следует допускать намеков на хищников - рекомендуется отложить напоминающие о них аксессуары - например, из кожи рептилий.
К новогоднему наряду рекомендуется выбрать аксессуары с необычным дизайном. Весьма эффектно на празднике будут смотреться дорогие украшения с драгоценными либо полудрагоценными камнями, серебряные либо золотые - Петух их особо приветствует. Можно также дополнить модный образ броской крупной бижутерией, а также жемчужным либо коралловым ожерельем.Что готовить на год Петуха 2017: что должно быть на столе
Чтобы не раздражать Красного Петуха, нужно прежде всего исключить из меню блюда из мяса птицы, а также цельных яиц. Чтобы Хозяин не гневался на вас. А вот рыба и морепродукты в любом количестве будут уместны. Порадуйте гостей блюдами из кальмаров и креветок.
Больше фруктов, овощей, как свежих, так и консервированных, зелени. И вам полезно, и Петуху утеха. Из основных блюд подойдет свинина, говядина, баранина, да к тому же, если возможно, цельным куском, запеченным в фольге или рукаве с ароматными травами.
Сладкий стол может быть традиционным. Одно пожелание: украсьте торт, пирожные, печенье хоть какими-нибудь зернами злаков, например, кунжутом, льном. Как легкие десерты кстати подойдут ягодно-фруктовые муссы или желе.
У Огненного Петуха проблемы с алкоголем, так как он натура буйная, задиристая, легко идущая на конфликт, поэтому крепкие напитки отложите в сторону или употребляйте очень умеренно. Постарайтесь не хватить лишку. А поссориться в праздник – это крайне плохая примета. Поэтому встречаем новый 2017 год петуха, мирно улыбаясь, без конфликтов, избегая серьезных острых тем.
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