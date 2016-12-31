Как доказать ребенку, что Дед Мороз существует

Мы все с детства помним, пока верили в Деда Мороза, как-то и жить интереснее было и все, что не происходило, все связывали с тем, что это именно добрый дедушка сотворил.Однако сейчас во времена интернета и новых технологий все меньше остается времени на чудо. И остается вопрос как ребенку доказать, что это не вымысел, а действительно реальный персонаж, который способен продлить детство вашему чаду.Конечно, найдутся смышленыши, которые объяснят, что это все выдумки. Однако стоит только вспомнить, как грела душу мысль о том, что если я напишу письмо Деду Морозу, он обязательно принесет под елку то, что я хочу.А когда ребенок об этом постоянно говорит, конечно, у родителей чаще всего, не остается выбора, как подарить именно это. Ведь этот подарок ждали целый год.Поэтому сразу можно отметить, что для начала, можно рассказать о волшебнике, который исполняет мечты. Но чтобы он узнал о них, нужно написать письмо и подписать «Деду Морозу на Северный полюс».Еще одним способом доказать малышу, что добрый волшебник – вовсе не выдумка – это позвать «профессионального» Деда Мороза. Тогда он вместе со своей снегурочкой сможет прийти в гости, подарить подарки и поиграть со всей семьей. После такой фейерии он точно поверит.Ну а дальше стоит только поддерживать огонек заинтересованности. Например, когда появились узоры от мороза, сказать что это «Дедушка» сделал. Когда на снегу увидите вместе большие следы – сказать, что это он оставил.На самом деле, сложности здесь нет, только фантазия. Просто нужно вспомнить себя ребенком. Одни родители оставляют белым спреем снежные следы на полу будто тут только прошел снежный человек. Другие сами переодеваются в Деда Мороза и меняют голоса с помощью дополнительных предметов во рту.Конечно, стоит больше рассказывать о нем историй, которые будут разжигать интерес ребенка, и соответственно, веру в него. Также можно пересмотреть мультфильмы с участием этого персонажа, почитать сказки.Можно этот список продолжать бесконечно, главное помнить, пока мы верим в чудо, оно случается в нашей жизни.

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