В Индии пять заключенных сбежали из тюрьмы через окно туалета

В одной из тюрем Индии пять заключённых сбежали, выбив окно в туалете госпиталя. Правоохранительные органы страны начали поиски беглецов.
В СМИ появилась информация о преступлении, которое накануне произошло в Индии. Там пять заключенных, которые проходили лечение в тюремном госпитале, сбежали через окно туалета. Они обнаружили этот единственные источник связи с внешним миром, который был закрыт решеткой, и смогли пробраться через него наружу, после чего поспешно скрылись.
Сообщается, что случай произошел в городе Бухара, который находится на западе штата Бихар. Заключенные отбывали там срок в центральной тюрьме.
Правоохранители Индии начали поиски беглецов, подробностей ситуации пока не поступало.
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