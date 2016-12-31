В Индии пять заключенных сбежали из тюрьмы через окно туалета

В СМИ появилась информация о преступлении, которое накануне произошло в Индии. Там пять заключенных, которые проходили лечение в тюремном госпитале, сбежали через окно туалета. Они обнаружили этот единственные источник связи с внешним миром, который был закрыт решеткой, и смогли пробраться через него наружу, после чего поспешно скрылись.Сообщается, что случай произошел в городе Бухара, который находится на западе штата Бихар. Заключенные отбывали там срок в центральной тюрьме.Правоохранители Индии начали поиски беглецов, подробностей ситуации пока не поступало.

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