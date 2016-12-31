Сильная метель надвигается в Новый год на Пермский край

Специалисты утверждают, что Пермский край мог попасть под влияние определенного циклона, поэтому на Новый год может прийти сильная метель и снегопад. Метеорологи полагают, что ветер в праздничную ночь увеличится до 18 м/с.
Сотрудники ГИС-центра Пермского исследовательского университета сообщили, что жители Пермского края в Новый год могут видеть сильную метель и снегопад, а также чувствовать усиление ветра, приходящего из западного направления. Больше всего осадков выпадет в восточных и северных районах Перми в ночь 31 декабря. Синоптики полагают, что непогода может начаться в 12 часов дня и продлиться до 20.00. Отмечается, что на Новый год температура в Пермском крае не превысит отметки -7 градусов, а на следующий день поднимется до -1 градуса мороза. По мнению специалистов, такие показатели свидетельствуют, что 31 декабря может стать самой теплой за прошедший месяц. Синоптики говорят, что невысокая температура может продержаться несколько дней, а вот уже с 3 января местных жителей ожидают похолодания.
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