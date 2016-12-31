В возрасте 106-ти лет умер художник, рисовавший "Бемби"

В заявлении музея сказано, что скончался замечательный человек и невероятно талантливый художник Тайрус Вонг, у которого получалось пробуждать чувства людей посредством своих работ. Как известно, созданные им зарисовки оленей обратили на себя особое внимание и были взяты за основу стиля любимого многими мультфильма «Бемби».

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