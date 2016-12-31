Forbes: Канье Уэст стал главным неудачником музыкальной индустрии 2016 года

Убытки в связи с отменой концертов рэпера Канье Уэста оцениваются в сумму около десяти миллионов долларов. Это ли не повод поставить его «главным неудачником» года. На втором месте в списке людей, которые даже не стояли рядом с джек-потом в этом году, оказалась группа One Direction, участники которой ушли в бессрочный отпуск в связи с тем, что их покинул Зейн Малик, а третью ступень занял концерт в честь инаугурации Дональда Трампа. Последнее событие уверенно «укрепилось» в списке из-за того, что организаторы данного мероприятия не способны привлечь сюда ни одного популярного исполнителя.

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