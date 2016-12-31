Никита Джигурда показал видео секса с крестной матерью своих детей Людмилой Браташ: поклонники указали на изнасилование

Прославленный советский и российский актер Никита Джигурда в последнее время на регулярной основе попадает в неприятные ситуации. Зачастую он сам является инициатором подобного развития событий. Видимо, с помощью мнимого пиара Джигурда пытается сохранить интерес к своей персоне.Несколько дней назад Никита превзошел сам себя. В интернете появился видеоролик, на котором Никита Джигурда совершает действия сексуального характера в отношении Людмилы Браташ, которая не проявляет ко всему происходящему никакого внимания и интереса. Имеются основания полагать, что женщины находилась в момент сексуального контакта в невменяемом состоянии.Джигурда в ответ на многочисленные упреки дал понять, что не насиловал женщину, а реанимировал ее морально. Он подчеркнул, что с помощью записи хотел доказать общественности, что у него имели место быть интимные отношения с Браташ. Несколько дней назад Никита дал обещание своим поклонникам, что выложит видео орального секса с Браташ.В еще одном видеоролике кадры сексуальных утех эпатажного шоумена сменяются на семейные фото, где Джигурда запечатлен с Браташ и бывшей супругой Мариной Анисиной, официальный развод с которой состоялся относительно недавно.Бизнес-леди Людмила Браташ являлась крестной матерью для детей Никиты Джигурды. Она скончалась при странных обстоятельствах 14 февраля текущего года. Женщина получила черепно-мозговую травму в результате падения с высоты собственного роста. Также известно, что в последние годы жизни женщина много выпивала. В свою очередь Джигурда объяснил, что Браташ убила мафия.

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