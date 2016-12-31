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Когда откроют Египет: новости для российских туристов на сегодня, 31.12.2016

Когда откроют Египет: новости для российских туристов на сегодня, 31.12.2016
Ситуация с восстановлением авиационного сообщения между Россией и Египтом должна разрешиться в самое ближайшее время. Накануне по этому поводу переговорили лидеры двух стран.

Таким образом, любители заграничного отдыха из числа россиян надеются, что уже вскоре "страна пирамид" вновь распахнет свои двери. Из прогнозов экспертов следует, что это может случиться уже в первом квартале 2017 года. Однако более конкретные сроки на сегодняшний день не берется приводить никто, потому что произойти может все что угодно.

Из Египта поступают новости о желании местных властей как можно скорее возобновить полеты российских туристов, которые любят "страну пирамид" из-за дешевизны местного сервиса, а также тех благоприятных условий и высокое качество сервиса, которые они могут получить. Запрет, который был введен из-за теракта на борту российского лайнера, привел к серьезным изменениям в безопасности. Ежели говорить о том, что было сделано в египетских аэропортах, то здесь был проведен огромный комплекс работ, направленных на увеличение безопасности. Таково было требование российских надзорных органов.

Египет долгое время отрицал прорехи в безопасности своих аэропортов, но осознав те потери, которые стране приходится нести из-за приостановки полетов из России, приступил к полномасштабной модернизации своих воздушных гавань. В итоге за кратчайшие сроки там установили новейшие системы безопасности, которые еще предстоит проверить российским специалистам. Ожидается, что в случае положительного заключения, туристы из России смогут вновь летать в столь любимый Египет уже в начале следующего года.

Российские власти приняли решение о временном запрете на полеты в Египет после того, как на Синайском полуострове потерпел крушение лайнер "Airbus A321", на котором сработало взрывное устройство. Самолет с гражданами России направлялся из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург. Вскоре атаку взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство", деятельность которой запрещена в РФ. Погибшими стали 224 человека, в основном россияне.


Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/165543-news.html
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