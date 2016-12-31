Какой праздник сегодня: 31 декабря отмечается несколько праздников

Сегодняшний день, 31 декабря, у многих ассоциируется с приближением Нового года. Однако сегодня отмечается не только этот важный зимний праздник. В частности, выделить можно следующие важные события: День работников таможенной службы Кыргызстана и День солидарности азербайджанцев всего мира. Таким образом, праздничных поводов сегодня - хоть отбавляй.Прежде чем разбираться со всеми премудростями организации Нового года, стоит понять, кому же мы пытаемся угодить. Оказывается, править балом на вечеринке будет Огненный Петух, а это птица задиристая, подвижная, любит внимание к своей персоне и примечать все мелочи. Поэтому нужно основательно подготовиться, чтобы петушку полюбился твой дом на весь следующий 2017 год.Пословица гласит: «Как встретишь Новый год, так его и проведешь». Согласно поверью, события праздничной ночи предопределяют нашу судьбу на ближайшие 12 месяцев, так что не стоит расслабляться. Символом 2017 года по Китайскому календарю станет Красный Огненный Петух. Так что задача каждого – вызвать благосклонность голосистой птицы. В этой статье собраны самые популярные приметы, связанные со встречей грядущего праздника. Пускай они помогут вам привлечь счастье и удачу в наступающем году!– В новогоднюю ночь не только меняются цифры в календаре, но и совершается переход от старой жизни к новой. Не зря же мы говорим друг другу: «С Новым годом, с новым счастьем». Так почему бы не оставить все проблемы, трудности и ссоры в прошлом? До наступления 31 декабря каждому из нас стоит вернуть все долги и попросить прощения у тех, с кем поругались.– Генеральная уборка – не просто скучная обязанность. В новый год лучше вступать с чистой совестью и в чистом доме. Все сломанные вещи стоит починить до наступления праздника. Нелишним будет избавиться от дурных мыслей и лишних переживаний. Ведь впереди чудесные праздничные дни!–Специалисты по эзотерике рекомендуют выбросить из квартиры весь хлам, в первую очередь – разбитую или треснувшую кухонную утварь. Так вы освободите место для новых полезных покупок. Возьмите пример с итальянцев – жители этой страны в новогоднюю ночь выбрасывают ненужные вещи прямо из окна!– Не стоит оставлять все лакомства на вечер 31 декабря. В последние три дня перед Новым годом стол должен всегда быть уставен сытными кушаньями – тогда в грядущем году вашу семью будет ждать изобилие и достаток.– Последние секунды уходящего года – заветный момент, когда каждый загадывает сокровенные желания. Задумать можно до двенадцати вещей. Главное, чтобы среди них было здоровье и успех всех членов семьи.– Традицию загадывания желаний можно сделать более интересной. На салфетке или листе бумаги напишите свою мечту, подожгите, высыпьте пепел в бокал с шампанским и пейте до дна. Если успеете сделать это под бой курантов, загаданное непременно осуществится.– Если вы хотите привлечь в дом деньги, в момент наступления Нового года зажмите в ладони копеечку. Также можно положить ее в бокал, а потом носить с собой как талисман.– Женщинам советуют в последние минуты года накрыть плечи платком и сбросить его под бой курантов. Так вы оставите все невзгоды и проблемы в прошлом.– За минуту до наступления нового года почистите мандарин и положите его под ель. После выполнения такого ритуала год обещает быть радостным.– Сразу после наступления 1 января нужно поцеловать свою вторую половинку. И тогда ваши чувства будут крепнуть с каждым днем!– Камин в доме советуют разжечь, а огонь поддерживать в течение всей ночи. В европейских странах существует обычай подбрасывать угольки в пламя. Однако нежелательно одалживать кому-либо предметы, связанные с огненной стихией (зажигалки, спички, свечи).– Кто-то из гостей чихнул во время праздника? Значит, грядущий год будет удачным для всех присутствующих. Сколько раз чихнет мужчина, столько женщин его полюбят.– Если с ели упадут и разобьются три новогодние игрушки, в новом году семью ждет пополнение.Ежегодно 31 декабря в Республике Кыргызстан отмечается День работников таможенной службы Кыргызской Республики. Он установлен постановлением правительства Кыргызстана № 98 от 15 февраля 2006 года в целях формирования и обеспечения преемственности традиций таможенной службы Кыргызской Республики.Указом «Об образовании Государственной таможенной инспекции Республики Кыргызстан» от 31 декабря 1991 года Президент Кыргызской Республики Аскар Акаев положил начало таможенной политике и таможенному делу суверенной Кыргызской Республики. И в 2006 году в честь 15-летнего юбилея данной службы и был учрежден этот профессиональный праздник. В настоящее время Государственная таможенная инспекция при Правительстве Кыргызской Республики преобразована в Государственный таможенный комитет Кыргызской Республики.Таможенный комитет Кыргызской Республики играет значительную роль в формировании новых рыночных отношений, защите экономического суверенитета и экономической безопасности государства, активизации связи кыргызской экономики с мировым хозяйством, обеспечении защиты прав граждан, хозяйствующих субъектов и государственных органов и соблюдения ими обязанностей в области таможенного дела.Каждый год в Азербайджане и в других странах, где существуют азербайджанские диаспоры, 31 декабря отмечают День солидарности азербайджанцев всего мира. Впервые этот праздник был объявлен 16 декабря 1991 года Гейдаром Алиевым. Официальным днем празднования стало 31 декабря.Именно 31 декабря 1989 года, на территории Нахичеванской АССР, жители области разрушили советско-иранскую границу и первые за несколько десятилетий смогли соединиться со своими соотечественниками, проживающими на территории Ирана. В этот же день в Стамбуле открылся первый Всемирный конгресс азербайджанцев. Эти две памятные даты и послужили причиной для объявления 31 декабря праздником солидарности азербайджанцев.Основную идею этого праздника составляет единство и солидарность азербайджанцев всего мира, уважение к национально-духовным ценностям, а также чувство принадлежности к исторической Родине, так как по приблизительным данным большая часть азербайджанцев проживает вне территории своей исторической Родины. Более 30 миллионов проживает на территории Ирана, что в несколько раз превышает численность жителей самого Азербайджана, поэтому День солидарности важен как символ того, что, несмотря на большие расстояния, азербайджанский народ все еще един.

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