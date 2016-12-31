Новый год 2017: поздравления, в чем и как встречать год Петуха 2017, что должно быть на столе - какие блюда приготовить, приметы и традиции

Совсем немного времени остается до самого яркого и сказочного праздника в году. В каждом доме царит удивительная атмосфера, которая дополняется предпраздничным настроением. В свою очередь новогодняя суета окутал едва ли не каждого. Очень важно правильно встретить Новый год и обязательно не забыть с достоинством проводить уходящий, несмотря ни на что.Пословица гласит: «Как встретишь Новый год, так его и проведешь». Согласно поверью, события праздничной ночи предопределяют нашу судьбу на ближайшие 12 месяцев, так что не стоит расслабляться. Символом 2017 года по Китайскому календарю станет Красный Огненный Петух. Так что задача каждого - вызвать благосклонность голосистой птицы. В этой статье собраны самые популярные приметы, связанные со встречей грядущего праздника. Пускай они помогут вам привлечь счастье и удачу в наступающем году!В новогоднюю ночь не только меняются цифры в календаре, но и совершается переход от старой жизни к новой. Не зря же мы говорим друг другу: «С Новым годом, с новым счастьем». Так почему бы не оставить все проблемы, трудности и ссоры в прошлом? До наступления 31 декабря каждому из нас стоит вернуть все долги и попросить прощения у тех, с кем поругались.Генеральная уборка - не просто скучная обязанность. В новый год лучше вступать с чистой совестью и в чистом доме. Все сломанные вещи стоит починить до наступления праздника. Нелишним будет избавиться от дурных мыслей и лишних переживаний. Ведь впереди чудесные праздничные дни!Специалисты по эзотерике рекомендуют выбросить из квартиры весь хлам, в первую очередь – разбитую или треснувшую кухонную утварь. Так вы освободите место для новых полезных покупок. Возьмите пример с итальянцев – жители этой страны в новогоднюю ночь выбрасывают ненужные вещи прямо из окна!Не стоит оставлять все лакомства на вечер 31 декабря. В последние три дня перед Новым годом стол должен всегда быть уставен сытными кушаньями – тогда в грядущем году вашу семью будет ждать изобилие и достаток.Новый год был, есть и будет оставаться семейным праздником. Даже если вам не удалось собрать всех родных за праздничным столом, обязательно навестите их в первые дни наступившего года.Постарайтесь запомнить сон, который приснится в последнюю ночь года. Согласно приметам, он указывает, какими будут следующие 12 месяцев.В праздничный вечер не принято выносить сор из избы. Нарушение этого правила может принести раздор в семье.В канун Нового года нельзя отдавать и одалживать свои вещи или деньги, иначе счастье обойдет вас стороной. Во время празднования советуют иметь в кармане хотя бы небольшую сумму денег. Так вы убережете себя от финансовых проблем.По традиции, в праздничный вечер надевают все новое - от платья до украшений. Если выполнить это правило, будущий год принесет много обновок.Красный Петух принесет удачу тем, кто выберет наряд огненного оттенка. Блестящие украшения, аксессуары с перьями и драгоценными камнями как нельзя лучше дополнят ваш образ и точно понравятся хозяину года.Дабы отношения между домашними были крепкими и прочными, обвяжите веревкой ножки праздничного стола.В новогоднюю ночь лучше отказаться от азартных игр. В народе бытует поверье, что такое развлечение приносит несчастья.Выбирайте подарки из природных материалов. Согласно приметам, это отпугнет от вас и ваших близких меркантильных людей.Учитывая то, что наступает год Огненного Петуха, можно подойти к приготовлению с творчеством и приятно порадовать хозяина наступающего года. Есть масса вариантов вкусных и интересно оформленных салатов и закусок. Так к примеру, можно подать салат под названием "Петушок". В состав которого входит: 4 отваренных яйца, 2 вареных окорочка, сыр, соленый огурец и морковка, все покрыто майонезом и украшено маслиной и болгарским перцем. Кроме этого, на стол можно подать и традиционный салат оливье, состав которого пересказывать уже не имеет никакого смысла, так как его знают почти все.Закуски также можно сделать с салатной начинкой, наполнив ей тарталетки или крекеры, которые будут красиво смотреться в виде канапе. На столе должно быть много фруктов ярких цветов. Очень просто делается "фруктовая елка". Десерты также должны быть легкими и незамысловатыми. Петух представляет из себя птицу бойкую и подвижную, а чрезмерное чревоугодие и тяжесть ему не по нраву.По поводу алкогольных напитков следует выделить следующие аспекты: нужно соблюдать умеренность. Крепкий алкоголь хозяин 2017 года не любит, поэтому способен разгневаться на тех, кто решит переборщить со спиртным. Самыми лучшими вариантами праздничного стола станут легкие вина, коктейли и, конечно же, шампанское.Следует уточнить необычный вариант сервировки: на тарелку поставить стакан, аккуратно накладывать салат по краям, после стакан убрать, а сам салат украсить петрушкой, кукурузой и кубиками моркови. В заключении уточним, что подобное необычное оформление салатов не только удивит ваших гостей, но еще и позволит, например, детям, куда активнее уминать праздничные блюда.Новогодняя суета не оставляет времени для размышлений, поэтому нужно действовать быстро и заранее подготовиться в том плане, что надеть для встречи следующего года, который обещает выдаться крайне интересным и богатым на события.Основными цветами будут все оттенки пламени: красный, желтый, оранжевый. Вы можете включить и их производные: бордовый, коралловый, вишневый, фиолетовый. Внешний вид Петуха позволяет расширить цветовую гамму, дополнив ее яркими оттенками петушиных перьев: золотой, бронзовый, белый. Красное платье или костюм - самый подходящий вариант вечернего наряда для новогоднего праздника в 2017.Однако этот цвет подходит не всем. Он очень заметный, и одетая в красное женщина всегда привлекает повышенное внимание. Следовательно, она должна быть уверена в себе на все сто процентов. Красный - для очень уверенных в себе представительниц прекрасного пола. Более того, этот цвет далеко не всем идет и не всем нравится. Многие предпочитают более элегантные и скромные тона.Помимо классического красного, подойдут другие оттенки пламени: оранжевый, бордовый, вишневый, желтый, золотой и даже коричневый или черный. Встретить Новый год можно в одежде этих цветов, а аксессуары и украшения подобрать в тон основному цвету. Это может быть красный браслет на руке, сумка, пояс, обувь и др. Гармонично будут сочетаться с такими нарядами украшения с натуральными камнями оттенков огня: гранат, рубин, розовый и красный турмалин, коралл, красная яшма, янтарь и др.Мужской костюм украсит ярко-красный платок, торчащий из кармана уголком или оранжевый галстук. Прекрасным выбором будет платье золотого цвета, ведь это один из огненных цветов. Также это хороший знак для привлечения богатства и финансового благополучия. Наряд в красно-золотистых тонах дополнят туфли нейтрального цвета, например, кремового или бежевого. Обувь таких оттенков визуально увеличивает длину ног и делают их элегантнее.По поводу мужчин можно также отметить, что они могут отойти от привычных строгих костюмов и немного расслабиться. Хорошим выбором для представителей сильного пола будут яркие рубашки или необыкновенный галстук. Если мужчине экстравагантный стиль кажется слишком смелым, то можно подобрать рубашку, сочетающуюся с цветовым тоном дамы.Петух - большой семьянин, поэтому категорически не рекомендуется встречать новый год вдали от родных или в путешествии. Чем больше близких соберется за праздничным столом, тем лучше. Однако это не должно быть вялое поедание салатов перед телевизором: петух любит веселый досуг, поэтому приветствуются конкурсы и разные активности.Последние секунды уходящего года - заветный момент, когда каждый загадывает сокровенные желания. Задумать можно до двенадцати вещей. Главное, чтобы среди них было здоровье и успех всех членов семьи.Традицию загадывания желаний можно сделать более интересной. На салфетке или листе бумаги напишите свою мечту, подожгите, высыпьте пепел в бокал с шампанским и пейте до дна. Если успеете сделать это под бой курантов, загаданное непременно осуществится.Если вы хотите привлечь в дом деньги, в момент наступления Нового года зажмите в ладони копеечку. Также можно положить ее в бокал, а потом носить с собой как талисман.Женщинам советуют в последние минуты года накрыть плечи платком и сбросить его под бой курантов. Так вы оставите все невзгоды и проблемы в прошлом.За минуту до наступления нового года почистите мандарин и положите его под ель. После выполнения такого ритуала год обещает быть радостным.Сразу после наступления 1 января нужно поцеловать свою вторую половинку. И тогда ваши чувства будут крепнуть с каждым днем!Камин в доме советуют разжечь, а огонь поддерживать в течение всей ночи. В европейских странах существует обычай подбрасывать угольки в пламя. Однако нежелательно одалживать кому-либо предметы, связанные с огненной стихией (зажигалки, спички, свечи).Кто-то из гостей чихнул во время праздника? Значит, грядущий год будет удачным для всех присутствующих. Сколько раз чихнет мужчина, столько женщин его полюбят.Если с ели упадут и разобьются три новогодние игрушки, в новом году семью ждет пополнение.Первый день года покажет, какими будут все последующие. 1 января не стоит браться за тяжелую работу, особенно уборку. Иначе вам грозят двенадцать месяцев забот и труда.Будьте внимательны к случайным находкам. Любая мелочь может быть знаком того, что в новом году вас ждет масса приятных сюрпризов. Если первым человеком, которого вы встретите на улице, будет мужчина, вам будет сопутствовать удача.Занимаетесь торговлей? Не поскупитесь на хорошую скидку первому покупателю в новом году. Удача будет сопровождать вас во всех финансовых делах, а прибыль всегда будет радовать.Незамужней девушке в первый день года стоит купить молока. Если оно не скиснет в течение двух недель, в ближайшее время ей предстоит свадьба!

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