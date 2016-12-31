Гороскоп на сегодня, 31 декабря 2016, по знакам Зодиака: точный гороскоп для всех знаков 31.12.2016

Гороскоп на сегодняшний день, 31.12.2016, информирует о следующей череде событий, которые поджидают представителей знаков Зодиака, а именно: Скорпионам лучше всего более мягко относиться к окружающим, дабы не испортить с ними отношения. Водолеи могут сегодня быть более требовательны к близким. Львы же в новогодней обстановке будут опираться на сценарий.Сегодняшний день представители данного знака Зодиака проведут в поучении окружающих. Для них будет важно участвовать в принятии различных решений, несмотря на определенное сопротивление.Для Тельцов прощание с уходящим годом идет параллельно подведению личных итогов. Если для вас имеет значение карьера или закрепление побед, то даже в Новогоднюю ночь не стоит терять контакт с коллегами, друзьями, влиятельными людьми.Звезды советуют Близнецам расслабиться и проявить гибкость: если изменить ситуацию в субботу им не по силам, значит, с ней следует смириться и постараться к ней приспособиться.В субботу Ракам категорически противопоказано оставаться наедине с собой. Начнёте копаться, решать проблемы, задумываться, искать выход, а в результате только испортите себе праздничное настроение.Для Львов новогодняя ситуация подразумевает игру по правилам. О важном лучше договориться заранее: четко расписанный сценарий позволит чувствовать себя свободнее.Если хотите провести новогоднюю ночь весело, обязательно выделите время после обеда на отдых. В идеале – на сон. Какие-то час-полтора совершат настоящее чудо: вот увидите, сил прибавится, будто вы полноценно отдохнули.Весов новогодняя обстановка порадует дружелюбной творческой атмосферой, комфортом, стабильностью. Отдельные технические неполадки не испортят настроения и не помешают осуществиться в полном блеске основной части планов.Чтобы не наломать в субботу дров и не перессориться с окружающими, Скорпиону следует помягче относиться к людям. И главное – не делить все вокруг на «черное» и «белое», помня о том, что существуют и другие цвета.Чем больше народу, тем вам лучше и комфортнее. Сегодня Стрелец – душа большой и шумной компании. Правда ролью тамады вы и ограничитесь. Костюм повара, уборщицы или ещё кого-нибудь пусть примеряют другие, вы же будете их веселить и бодрить!Большинство Козерогов сейчас сконцентрировано на своих нуждах, но с приближением Новогодней ночи возрастет значение связей с другими людьми. Чем меньше у вас настоящих друзей, тем больше оснований оказать им внимание.В субботу Водолей способен примерить на себя образ настоящего домашнего тирана! По крайней мере, именно так может казаться его близким и родным. Водолей будет точно знать, что и как каждому надо делать, и готов ревностно за этим следить.Рыбы ждут чудес. И не зря! Внутренний голос вас не обманывает, небесная канцелярия действительно приготовила для водного знака удивительные и по-настоящему сказочные приключения, встречи и, конечно, подарки.

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