В Подмосковье педофил целых два года развращал дочь-мулатку

В Химках Московской области задержан 37-летний педофил, который в течение целых двух лет развращал дочь-мулатку. Извращенца задержали сотрудники правоохранительных органов.
Житель подмосковных Химок, супруга которого является уроженкой одной из южноафриканских стран, занялся сексуальным воспитанием своей малолетней дочери-мулатки. Так, педофил заставлял девочку просматривать порно-видео, и демонстрировал некоторые сцены на практике. Издевательства над ребенком длились около двух лет. Свои действия мужчина объяснил желанием раскрепостить дочь в общении с мужчинами.
Сексуальный извращенец арестован по решению суда. Расследование продолжается.
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