В Подмосковье педофил целых два года развращал дочь-мулатку

Житель подмосковных Химок, супруга которого является уроженкой одной из южноафриканских стран, занялся сексуальным воспитанием своей малолетней дочери-мулатки. Так, педофил заставлял девочку просматривать порно-видео, и демонстрировал некоторые сцены на практике. Издевательства над ребенком длились около двух лет. Свои действия мужчина объяснил желанием раскрепостить дочь в общении с мужчинами.Сексуальный извращенец арестован по решению суда. Расследование продолжается.

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