Леонид Кравчук рассказал о своих планах на Новый год‍

Леонид Кравчук рассекретил свое место празднования Нового года. Первый президент Украины сообщил об этом журналистам НСН.
Каждый Новый год у Леонида Кравчука проходит одинаково. Политик всегда встречает этот праздник со своей семьей. У первого президента Украины есть уже не только внуки, но и правнуки. По его словам, им есть что обсудить за праздничным столом. Также Леонид Кравчук высказал свои новогодние пожелания. Политический деятель хочет, чтобы на Украине наконец-то настали спокойствие, мир и благополучие. По словам бывшего президента, украинцы и россияне должны восстановить свой союз, приложить больше усилий для развития отношений и сделать жизнь обоих народов лучше.
Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/165468-news.html
Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии активной ссылки на наш сайт.
При копировании материалов для интернет-изданий – обязательна прямая открытая для поисковых систем гиперссылка. Ссылка должна быть размещена в независимости от полного либо частичного использования материалов. Гиперссылка (для интернет- изданий) – должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала.
Все материалы, содержащиеся на веб-сайте www.gazeta.kg, защищены законом об авторском праве. Фотографии и прочие материалы являются собственностью их авторов и представлены исключительно для некоммерческого использования и ознакомления , если не указано иное. Несанкционированное использование таких материалов может нарушать закон об авторском праве, торговой марке и другие законы.