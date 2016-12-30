Леонид Кравчук рассказал о своих планах на Новый год‍

Каждый Новый год у Леонида Кравчука проходит одинаково. Политик всегда встречает этот праздник со своей семьей. У первого президента Украины есть уже не только внуки, но и правнуки. По его словам, им есть что обсудить за праздничным столом.Также Леонид Кравчук высказал свои новогодние пожелания. Политический деятель хочет, чтобы на Украине наконец-то настали спокойствие, мир и благополучие. По словам бывшего президента, украинцы и россияне должны восстановить свой союз, приложить больше усилий для развития отношений и сделать жизнь обоих народов лучше.

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