В Нижегородской области жертвой 45-летнего педофила стал 5-летний мальчик

В одном из поселков в Нижегородской области жертвой насильственных действий сексуального характера со стороны 45-летнего педофила стал 5-летний мальчик. Уголовное дело, открытое против злоумышленника, направили в суд.
Преступление против половой неприкосновенности малолетнего ребенка было совершено в Семеновском районе Нижегородской области. В ходе проведения следственных мероприятий сотрудники уполномоченных органов выяснили, что виновным в растлении малолетнего оказался 45-летний житель рабочего поселка Красные Бахи.
В день, когда было совершено преступление, мужчина находился под воздействием крепких алкогольных напитков. Он принудил 5-летнего сына своей сожительницы, которая в тот момент отсутствовала дома, к действиям сексуального характера.
Дело по 132-й статье УК РФ было направлено в суд.
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