Даарио Нахарис из «Игры престолов» признан самым красивым мужчиной











Создатель ежегодного рейтинга красивейших женщин и мужчин 2016 года TC Candler представил победителей 2016 года. Самым красивым мужчиной был признан голландский артист Михиль Хёйсман, сыгравший в «Игре престолов» Даарио Нахариса, а самой красивой женщиной была признана модель Джордан Данн.Вторая строчка досталась американской актрисе Лайзе Соберано, а третьей стала южнокорейская певица Нана. Лучших дам составители собрали в едином видео.Второе место в рейтинге красавцев-мужчин досталось южнокорейском певцу и танцору Тхэяну, а третью строчку занял шведский актер Александр Скарсгорд. Мужчины также попали на видео.

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