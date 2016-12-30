Даарио Нахарис из «Игры престолов» признан самым красивым мужчиной

TC Candler составил ТОП-100 самых красивых мужчин и ТОП-100 самых красивых женщин 2016 года. Красивейшим мужчиной года признан Даарио Нахарис из саги «Игра престолов», а самой красивой женщиной оказалась 26-летняя Джордан Данн.
Создатель ежегодного рейтинга красивейших женщин и мужчин 2016 года TC Candler представил победителей 2016 года. Самым красивым мужчиной был признан голландский артист Михиль Хёйсман, сыгравший в «Игре престолов» Даарио Нахариса, а самой красивой женщиной была признана модель Джордан Данн.
Вторая строчка досталась американской актрисе Лайзе Соберано, а третьей стала южнокорейская певица Нана. Лучших дам составители собрали в едином видео. Второе место в рейтинге красавцев-мужчин досталось южнокорейском певцу и танцору Тхэяну, а третью строчку занял шведский актер Александр Скарсгорд. Мужчины также попали на видео.
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