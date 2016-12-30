В Подмосковье мигрант убил свою девушку и снял с нее скальп

В ночь на 30 декабря между 26-летней девушкой, которая проживала в Подмосковье, и ее сожителем мигрантом разгорелась нешуточная ссора. В пылу конфликта парень задушил свою подругу, а затем снял с нее скальп, воспользовавшись для этого кухонным ножом.В отделение полиции в городе Люберцы обратились жители соседней квартиры, которые услышали странные звуки из жилища убитой. На месте предполагаемого преступления сотрудники уполномоченных органов обнаружили обезображенный труп хозяйки квартиры. Судмедэксперт установил, что причиной смерти стала асфиксия.Следственная группа сумела оперативно задержать подозреваемого в совершении данного преступления по горячим следам. Убийцей оказался мигрант из Таджикистана, незаконно проживающий на территории России. Продолжительное время ему удавалось не только жить, но и работать в Люберцах, при этом, не имея при себе никаких документов.Если правоохранителям удастся доказать вину молодого человека, его направят в места заключения, где он проведет до 20 лет по обвинению в убийстве с особой жестокостью.

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