В Москве двое неизвестных угнали машину, чтобы украсть на ней четыре ёлки

Сотрудники полиции оперативно задержали подозреваемых. В ходе расследования молодые люди признались, что действительно совершили кражу новогодних деревьев, чтобы потом перепродать их с целью наживы.Позже мужчины рассказали ещё об одном преступлении, которое совершили накануне. Оказалось, что подозреваемые работали на одной из автомоек недалеко от рынка, где продают ёлки. Молодые люди решили взять с места работы один из автомобилей напрокат, чтобы потом вернуть его на место. Теперь молодые люди проходят в подозрении сразу по двум делам, краже и незаконном завладении транспортным средством.

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