Божена Рынска не собирается покидать Россию

Божена Рынска дала понять, что не намерена покидать Россию. Журналистка сделала заявление по поводу петиции о лишении ее российского гражданства.
Светская обозревательница Божена Рынска не собирается сдаваться, женщина уверена в своей правоте и будет отстаивать права до последнего. Она рассказала СМИ, что проконсультировалась с адвокатами на тему ее поста в Facebook, в котором она порадовалась смерти журналистов канала НТВ в крушении Ту-154. Юрист убедил Рынску, что ей ничего не грозит, так как в УК РФ нет статьи о наказании за радость по поводу смерти человека, а вот призывать к убийству запрещено. Поэтому Божена уверена, что ее пост не нарушал закона и был ее конституционным правом выразить свои эмоции по причине смерти людей, которые некоторое время назад объявили ей травлю и едва не убили.
Рынска утверждает, что ничто не заставит ее покинуть Россию, так как она любит эту страну и свой город, а также не чувствует здесь себя чужой, так как находится на одной волне с еще 14% граждан.
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