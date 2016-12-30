Авторизация
 
  • 18:09 – Мужское / Женское. В гостях у Филиппа Киркорова 30.12.2016 
  • 18:09 – РФ приняла первые ответные меры на новые санкции США‍ 
  • 17:58 – Ученые назвали правила, которые позволят в Новом году начать новую счастливую жизнь 
  • 17:58 – Паркурщик перенёс образ главного героя игры Super Mario Run в реальность 


Педофила из Приморья приговорили к 18 годам заключения

Житель села в Приморском крае получил 18 лет тюрьмы по обвинению в изнасиловании ребенка. Педофил оказался рецидивистом и был направлен в места лишения свободы спустя десять месяцев с момента открытия уголовного дела.

Педофила из Приморья приговорили к 18 годам заключения


Преступление против несовершеннолетней девочки было совершено на территории одного из сел в Октябрьском районе Приморья. В феврале 2016 года 13-летняя школьница возвращалась с покупками из магазина домой, когда с ней неожиданно заговорил незнакомец. В ходе беседы он напал на нее и начал угрожать разбить ей голову камнем, если она предпримет попытку позвать на помощь. Воспользовавшись беззащитностью девочки, педофил изнасиловал ее, после чего поспешно скрылся с места преступления. Потерпевшую обнаружила на улице ее старшая сестра, которая отправилась на поиски по просьбе родителей.

Семья жертвы изнасилования обратилась в полицию с заявлением. Сотрудники правоохранительных органов Приморья смогли оперативно выйти на след педофила и задержать его. Виновным оказался рецидивист, который ранее привлекался к ответственности за изнасилование.

Спустя десять месяцев с момента открытия дела, суд вынес приговор, согласно которому педофил проведет 18 лет в местах лишения свободы.


Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/165394-news.html
Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.

Смотрите также

КОММЕНТАРИИ:
Мы в соцсетях
Курсы валют НБКР
69.2301
-0.25%
72.8439
+0.48%
1.1413
-0.88%
0.2079
-0.29%

Новости партнеров
  • Читаемое
  • Сегодня
  • Комментируют
Порошенко уходит в отставку по состоянию здоровья: президенту Украины требуется срочная операция
  • 18:22
  • 1 311
  • 0
Доктор Лиза разбилась в самолете: биография, общественная деятельность, личная жизнь
  • 13:02
  • 1 246
  • 0
Фото погибших в авиакатастрофе в Сочи 25 декабря 2016 (25.12.2016)
  • 11:30
  • 974
  • 0
Список пассажиров разбившегося самолета Ту-154 под Сочи
  • 09:12
  • 914
  • 0
Авиакатастрофа в Сочи 2016: снимок со спутника с места катастрофы многое объясняет
  • 17:28
  • 856
  • 0
Очевидец рассказал о
  • 07:07
  • 838
  • 0
Список и Фото всех погибших в авиакатастрофе Ту-154 в Сочи 25 12 2016
  • 18:55
  • 804
  • 0
Шустер Лайф последний выпуск (23.12.2016) смотреть онлайн
  • 16:04
  • 706
  • 0
Мужское / Женское. В гостях у Филиппа Киркорова 30.12.2016
  • 18:09
  • 0
  • 0
РФ приняла первые ответные меры на новые санкции США‍
  • 18:09
  • 0
  • 0
Ученые назвали правила, которые позволят в Новом году начать новую счастливую жизнь
  • 17:58
  • 3
  • 0
Паркурщик перенёс образ главного героя игры Super Mario Run в реальность
  • 17:58
  • 3
  • 0
В Италии умер создатель «Киндер-сюрприза» Уильям Сэлис
  • 17:32
  • 12
  • 0
Даарио Нахариса из «Игры престолов» признали самым красивым мужчиной
  • 17:32
  • 14
  • 0
Новогодние салаты 2017 на скорую руку, простые и вкусные
  • 17:30
  • 19
  • 0
Как работает метро в новогоднюю ночь в Москве: важная информация по графику работы метрополитена
  • 17:30
  • 12
  • 0
Мужское / Женское. В гостях у Филиппа Киркорова 30.12.2016
  • 18:09
  • 0
  • 0
РФ приняла первые ответные меры на новые санкции США‍
  • 18:09
  • 0
  • 0
Ученые назвали правила, которые позволят в Новом году начать новую счастливую жизнь
  • 17:58
  • 3
  • 0
Паркурщик перенёс образ главного героя игры Super Mario Run в реальность
  • 17:58
  • 3
  • 0
В Италии умер создатель «Киндер-сюрприза» Уильям Сэлис
  • 17:32
  • 12
  • 0
Даарио Нахариса из «Игры престолов» признали самым красивым мужчиной
  • 17:32
  • 14
  • 0
Новогодние салаты 2017 на скорую руку, простые и вкусные
  • 17:30
  • 19
  • 0
Как работает метро в новогоднюю ночь в Москве: важная информация по графику работы метрополитена
  • 17:30
  • 12
  • 0
Мы в соцсетях
  • Facebook
  • Twitter
  • Вконтакте
«Газета.kg»
Новости партнеров