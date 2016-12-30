Педофила из Приморья приговорили к 18 годам заключения

Преступление против несовершеннолетней девочки было совершено на территории одного из сел в Октябрьском районе Приморья. В феврале 2016 года 13-летняя школьница возвращалась с покупками из магазина домой, когда с ней неожиданно заговорил незнакомец. В ходе беседы он напал на нее и начал угрожать разбить ей голову камнем, если она предпримет попытку позвать на помощь. Воспользовавшись беззащитностью девочки, педофил изнасиловал ее, после чего поспешно скрылся с места преступления. Потерпевшую обнаружила на улице ее старшая сестра, которая отправилась на поиски по просьбе родителей.Семья жертвы изнасилования обратилась в полицию с заявлением. Сотрудники правоохранительных органов Приморья смогли оперативно выйти на след педофила и задержать его. Виновным оказался рецидивист, который ранее привлекался к ответственности за изнасилование.Спустя десять месяцев с момента открытия дела, суд вынес приговор, согласно которому педофил проведет 18 лет в местах лишения свободы.

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