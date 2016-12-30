Джигурда показал секс-видео с Людмилой Браташ: поклонники обвинили актера в изнасиловании

Скандальный актер Никита Джигурда несколько дней назад отличился с крайне некрасивой стороны. Он представил видео своих сексуальных утех с крестной матерью собственных детей Людмилой Браташ. Поклонники оказались шокированы таким шагом. Они сразу же обвинили артиста в изнасиловании женщины, которая, судя по видеокадрам, находилась в невменяемом состоянии.Относительно недавно российский сегмент интернета начал бурлить из-за очередной выходки скандалиста Джигурды. В частности, широкое обсуждение вызвала публикация видеоролика, на котором человек, очень похожий на Никиту, совершает действия сексуального характера в отношении Людмилы Браташ. Женщина, являющаяся крестной матерью для детей Джигурды и Анисиной, запечатлена в обездвиженной позе и не проявляет к происходящему никакого внимания. Некоторые пользователи всемирной паутины даже сделали вывод, что актер изнасиловал Браташ.Вскоре слово взял и сам Джигурда. Он попытался ответить на те многочисленные упреки в свой адрес, которые посыпались после крайне скандального поступка с опубликованием ролика. Артист подчеркнул, что вовсе не насиловал женщину, а пытался ее реанимировать в моральном плане. Также Никита заметил, что с помощью этой записи пытался доказать все интересующимся, что у него имелись интимные отношения с Браташ. Таким образом, можно констатировать, что Джигурда выполнил свое обещание, когда пару тройку дней назад утверждал, что выложит в сеть видео орального секса с Людмилой Браташ.Также напомним, что бизнес-леди Людмила Браташ, которая являлась крестной матерью для детей Никиты Джигурды, скончалась в середине февраля 2016 года. Женщина получила черепно-мозговую травму в результате падения с высоты собственного роста. В этот момент она находилась в состоянии алкогольного опьянения. Впрочем, свою версию на счет смерти Браташ имеет сам Джигурда, утверждающий, что с ней расправилась мафия. Другие детали он не приводит.

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