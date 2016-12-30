"Столото": миллиард в новогоднюю ночь, правила игры, где купить билеты, стоимость

Новогодняя ночь, до которой остается совсем немного времени, окажется на сей раз волшебной не только для детей, но еще и для огромной прослойки взрослых. Дело в том, что впервые в истории России в телевизионной лотереи будет разыгран миллиард рублей.
Речь идет о компании "Столото", которая решила необычным, но очень щедрым способом порадовать российских граждан. За несколько часов до наступления нового года на канале НТВ начнется розыгрыш тиража «4 из 20», в котором победитель станет обладателем одного миллиарда рублей. Передача начнется в восемь вечера, а за час до боя курантов имя счастливчика станет известно.
Помимо невероятного тиража пройдут еще и розыгрыши лотереи «5 из 36», «6 из 45», «7 из 49». Там призы будут поменьше, но также можно стать счастливым обладателем приза.
Ранее приобрести билеты "Столото" можно было следующих точках продаж: офисы "Ростелеком", салонах связь "Евросеть" и "Мегафон", а также в отделениях почты и супермаркетах "Пятерочка".
Несмотря на то, что до наступления Нового года остаются считанные часы, приобрести билеты еще можно. В частности, на официальном сайте компании "Столото" сохраняется такая возможность. Стоимость одного билета, который может принести счастливому обладателю миллиард рублей, составляет всего 100 рублей.
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