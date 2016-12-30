"Столото": миллиард в новогоднюю ночь, правила игры, где купить билеты, стоимость

Новогодняя ночь, до которой остается совсем немного времени, окажется на сей раз волшебной не только для детей, но еще и для огромной прослойки взрослых. Дело в том, что впервые в истории России в телевизионной лотереи будет разыгран миллиард рублей.Речь идет о компании "Столото", которая решила необычным, но очень щедрым способом порадовать российских граждан. За несколько часов до наступления нового года на канале НТВ начнется розыгрыш тиража «4 из 20», в котором победитель станет обладателем одного миллиарда рублей. Передача начнется в восемь вечера, а за час до боя курантов имя счастливчика станет известно.Помимо невероятного тиража пройдут еще и розыгрыши лотереи «5 из 36», «6 из 45», «7 из 49». Там призы будут поменьше, но также можно стать счастливым обладателем приза.Ранее приобрести билеты "Столото" можно было следующих точках продаж: офисы "Ростелеком", салонах связь "Евросеть" и "Мегафон", а также в отделениях почты и супермаркетах "Пятерочка".Несмотря на то, что до наступления Нового года остаются считанные часы, приобрести билеты еще можно. В частности, на официальном сайте компании "Столото" сохраняется такая возможность. Стоимость одного билета, который может принести счастливому обладателю миллиард рублей, составляет всего 100 рублей.

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