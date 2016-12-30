Создатель "Киндер-сюрприза" умер сегодня в Италии

Создатель популярного шоколадного яйца умер в больнице на 84 году жизни, где он проходил реабилитацию после перенесённого инсульта. Идея оригинального сладкого подарка пришла к Салису, когда он увидел красивые разноцветные яйца, которые люди делают в праздник Пасхи.Мужчина придумал класть в середину яйца игрушку, первый шоколадный сюрприз был выпущен в 1974 году. За историю существования оригинального сладкого яйца производитель продал более миллиарда единиц своего товара.

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