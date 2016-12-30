В Одесской области задержан мужчина, планировавший въехать в толпу на грузовике‍

Задержанный правоохранительными органами по наводке его знакомого, признался, что готовился совершить теракт подобный берлинскому, только в Одессе. Однако ему помешало то, что знакомый передал информацию о готовящемся преступлении в нужные «органы», которые объявили план перехват.

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