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Житель Владивостока убил двоих приятелей, а остальных сжег заживо

Расследование уголовного дела, касающегося двух жителей Владивостока, было завершено. Злоумышленники обвиняются в покушение на убийство, непосредственно в убийстве, а также в умышленном уничтожении чужого имущества.

Житель Владивостока убил двоих приятелей, а остальных сжег заживо


По обнародованным данным, во Владивостоке 15 марта уходящего года семь мужчин совместно употребляли алкогольные напитки, в ходе чего между ними произошла конфликтная ситуация, и один из присутствующих убил оппонента несколькими ударами, нанесенными в область шеи. После содеянного, злоумышленник убил подобным методом и приятеля жертвы, чтобы тот не рассказал о случившемся полицейским.
На этом злодей решил не останавливаться и вместе с другим участником застолья разнес по всему дому подожженные предметы, и, скрывшись с места преступления, оставил погибать в горящем доме трех приятелей. Одному из мужчин удалось выбраться из помещения, а двое участников застолья задохнулись, надышавшись угарным газом.

Для дальнейшего разбирательства дело передано в суд.


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