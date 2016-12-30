Житель Владивостока убил двоих приятелей, а остальных сжег заживо

Расследование уголовного дела, касающегося двух жителей Владивостока, было завершено. Злоумышленники обвиняются в покушение на убийство, непосредственно в убийстве, а также в умышленном уничтожении чужого имущества.
По обнародованным данным, во Владивостоке 15 марта уходящего года семь мужчин совместно употребляли алкогольные напитки, в ходе чего между ними произошла конфликтная ситуация, и один из присутствующих убил оппонента несколькими ударами, нанесенными в область шеи. После содеянного, злоумышленник убил подобным методом и приятеля жертвы, чтобы тот не рассказал о случившемся полицейским. На этом злодей решил не останавливаться и вместе с другим участником застолья разнес по всему дому подожженные предметы, и, скрывшись с места преступления, оставил погибать в горящем доме трех приятелей. Одному из мужчин удалось выбраться из помещения, а двое участников застолья задохнулись, надышавшись угарным газом.
Для дальнейшего разбирательства дело передано в суд.
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