В Петербурге удалось предотвратить двойное заказное убийство

В ходе следственных мероприятий стало известно, что петербурженка зарабатывала на жизнь, занимаясь незаконным обналичиваем средств. В какой-то момент она решила устранить своих компаньонов по бизнесу. Для этого она нашла человека, который согласился отравить ее знакомых наркотиками.Предполагаемый киллер, который работал в автосалоне по проспекту Обуховской обороны, согласился убить семейную пару, которая помешала 37-летней жительнице Петербурга. Однако вместо подготовки к двойному убийству, он отправился в правоохранительные органы.Плата за устранение партнеров составила 100 тыс. рублей. 22 декабря киллер получил аванс на суму 50 тыс. рублей. Деньги ему передала знакомая заказчицы, которая была не в курсе планов своей подруги.Двойное убийство через отравление было запланировано на 29 декабря, после того как киллер передал на руки заказчице документы, подтверждающие смерть ее компаньонов, она передала ему остаток платы за услуги. На месте завершения сделки ее задержали сотрудники правоохранительных органов Петербурга, которые доставили женщину в отделение полиции.Вскоре заказчице двойного убийства предъявят обвинения.

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